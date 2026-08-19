Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, según ha revelado este miércoles el diario Financial Times.

Dos fuentes del régimen de Teherán declararon que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EEUU.

Una de las fuentes añadió que Chipre, donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo, también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

Resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es una cuestión de tiempo.