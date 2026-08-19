Teherán y Washington han retomado las hostilidades tras el fin del plazo de negociación. Mientras Trump amenazó con la anexión del Estrecho de Ormuz, Irán ha atacado a Emiratos Árabes y amenaza con ampliar su ofensiva a bases militares europeas.
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Teherán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra, dice FT
Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, según ha revelado este miércoles el diario Financial Times.
Dos fuentes del régimen de Teherán declararon que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EEUU.
Una de las fuentes añadió que Chipre, donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo, también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.
Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.
Resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es una cuestión de tiempo.
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El Ejército iraní advierte a países del golfo que no ayuden a EEUU en el conflicto
El Ejército iraní ha advertido a los países del golfo Pérsico que no apoyen a Estados Unidos en la guerra, un aviso que se produce tras el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes por el supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra el país árabe.
“Advertimos: cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército agresor de EEUU se considerará como participación con las fuerzas militares estadounidenses”, dijo en un comunicado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Ali Abdollahi.
El militar ha asegurado que “nada escapa a nuestra atención” en referencia a las actividades militares de Estados Unidos en países de la región.
La advertencia se produce en medio de nuevas tensiones entre Irán y Emiratos Árabes después de que Abu Dabi acusase a Teherán del lanzamiento de dos misiles contra su territorio.
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Irán tacha de "infundadas" las acusaciones de EAU de ataque con misiles balísticos
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, ha tachado de "infundadas" las acusaciones de Emiratos Árabes Unidos de que Teherán lanzó dos misiles balísticos contra su territorio y ha afirmado que "rechaza por completo" la acusación emiratí.
En ese sentido, ha lamentado lo que ha calificado como imputaciones contra Irán, al considerar que ese tipo de conductas son "contrarias al principio de buena vecindad" y socavan los esfuerzos por generar confianza en la región.
Por otra parte, el portavoz ha pedido que cualquier valoración de la situación tenga en cuenta lo que denominó "acciones maliciosas" que, a su juicio, continúan ejerciendo Estados Unidos e Israel contra la paz regional.
La reacción de Bagaei se ha producido después de que EAU anunciara la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales y transacciones financieras con Irán.
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Emiratos suspende relaciones comerciales y financieras con Irán por lanzamiento de misiles
Emiratos Árabes Unidos anunció este martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes.
"A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", afirmó la directora de Comunicaciones Estratégicas de Exteriores, Afra Al Hameli.
La responsable reiteró, no obstante, "el compromiso de Emiratos con el diálogo, la cooperación y la integración regional como medios esenciales para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región".
Al Hameli subrayó también que EAU mantiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho internacional y de los estándares internacionales.
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Emiratos Árabes Unidos detecta dos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó este martes que sus sistemas de defensa aérea detectaron "dos misiles balísticos lanzados desde Irán", en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica.
Defensa ha informado en un comunicado que el primer misil cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo impactó dentro de ellas, sin que de momento se haya informado de daños o víctimas.
El Ministerio de Defensa ha reafirmado su "plena disposición" para hacer frente a cualquier amenaza y ha asegurado que responderá con firmeza a cualquier intento de desestabilizar la seguridad del país.
En las últimas semanas, Emiratos ha denunciado ataques iraníes contra buques de su petrolera estatal que transitaban a través del estrecho de Ormuz, aunque no han informado de ninguna acción contra su territorio, que se ha visto amenazado por las milicias proiraníes de Irak.
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Trump dice que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington.
"El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.
Estas declaraciones, que reflejan la falta de una negociación oficial para acabar con la guerra, llegan un día después de que Trump asegurara que existía un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.