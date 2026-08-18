Irán advirtió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que el país persa se ha reforzado durante la tregua.
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Trump dice que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.
"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.
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Catar asegura que Irán no responde a su oferta para ir al país por sus pilotos desaparecidos
El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, ofreció este martes de nuevo a Irán que visite el país tras las declaraciones "completamente infundadas" de Teherán de que Catar mantiene capturados a tres pilotos, pero aseguró que Teherán no les contesta.
"La invitación sigue vigente. En lugar de responder, nos sorprendieron estas declaraciones mediáticas completamente infundadas y afirmaciones ilógicas", afirmó el diplomático en una comparecencia de prensa desde Doha, la capital de Catar.
Al Ansari volvió a aclarar lo que ocurrió con estos pilotos: "Nuestra postura desde el primer día ha sido inequívoca. Estas aeronaves no vinieron a Catar para un vuelo turístico; vinieron a Catar para atentar contra nuestra soberanía y amenazar a los ciudadanos, y residentes del Estado de Catar".
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Siria denuncia que aviones de guerra israelíes atacan un aeropuerto militar
Aviones de guerra israelíes atacaron este martes la pista de un aeropuerto militar en las afueras de Idlib, en el noroeste de Siria, con ocho bombardeos, informó la televisión estatal siria.
"Aviones de guerra israelíes atacaron la pista del aeropuerto militar de Abu al Duhur, en las afueras de Idlib, con ocho bombardeos aéreos al amanecer de hoy", dijo una fuente militar a la cadena de televisión.
Según el informante, que no fue identificado, la acción "causó daños materiales a la infraestructura del aeropuerto, pero no se reportaron víctimas", sin dar más detalles de los posibles motivos de esta acción.
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Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta que EEUU cumpla sus condiciones
El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que el país persa se ha reforzado durante la tregua.
“Permítanme dejarlo claro: (no reabriremos) hasta que no se cumplan los compromisos asumidos por Estados Unidos en el memorando de entendimiento”, dijo el político ante el Parlamento iraní en unas declaraciones recogidas por medios estatales.
Qalibaf mencionó entre las condiciones el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin de las operaciones militares en todos los frentes, es decir, contra Irán, pero también las de Israel contra el Líbano.
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Trump incluye al estrecho de Ormuz como parte del territorio de EEUU en una imagen en redes sociales
Donald Trump ha denominado este martes el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos. Así lo ha insinuado con una imagen en su red Truth Social.