El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, ofreció este martes de nuevo a Irán que visite el país tras las declaraciones "completamente infundadas" de Teherán de que Catar mantiene capturados a tres pilotos, pero aseguró que Teherán no les contesta.

"La invitación sigue vigente. En lugar de responder, nos sorprendieron estas declaraciones mediáticas completamente infundadas y afirmaciones ilógicas", afirmó el diplomático en una comparecencia de prensa desde Doha, la capital de Catar.

Al Ansari volvió a aclarar lo que ocurrió con estos pilotos: "Nuestra postura desde el primer día ha sido inequívoca. Estas aeronaves no vinieron a Catar para un vuelo turístico; vinieron a Catar para atentar contra nuestra soberanía y amenazar a los ciudadanos, y residentes del Estado de Catar".