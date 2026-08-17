Israel y Hamás aceptan el plan de paz de Trump tras mediar Kushner pero Netanyahu no renuncia a seguir atacando Gaza

Un hombre se hace un selfi con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante las primarias del Likud. Ohad Zwigenberg Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Israel y Hamás han aceptado el plan de paz de 15 puntos propuesto por la Casa Blanca, tras la mediación de Jared Kushner. El acuerdo contempla la reconstrucción de Gaza solo después de que Hamás entregue todas sus armas y desmantele sus túneles. Netanyahu permitió ataques de precisión en Gaza y no se compromete a detenerlos, pese a la presión internacional y las próximas elecciones en Israel. Se crearán dos grupos de trabajo: uno para el desarme de Gaza y otro para mejorar el saneamiento y la salud pública en la región.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este lunes en su despacho de Jerusalén a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y enviado especial del presidente de Estados Unidos, para desbloquear el plan de 15 puntos para Gaza redactado por la Casa Blanca que Israel y Hamás acordaron en octubre pero que él mismo rechazó la semana pasada.

Escoltado por el director ejecutivo de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y el ex primer ministro británico Tony Blair, Kushner acordó con el primer ministro israelí comenzar la reconstrucción de Gaza sólo después de que Hamás entregue las armas, pesadas y ligeras, y desmantele sus túneles.

Según la cadena de televisión CNN, Kushner le pidió a Netanyahu que no pusiera "obstáculos" a la hoja de ruta de Trump, y el primer ministro israelí le respondió que lo "problemático" no es el plan en sí mismo, sino cumplirlo cuando faltan algo más de dos meses para unas elecciones en la que se juega su futuro político.

Hacerlo supondría "abrir una vía" hacia la autodeterminación y la estatalidad palestinas, cesar por completo las operaciones militares en Gaza o iniciar la retirada "progresiva" israelí del enclave, como contemplan algunos de los 15 puntos del plan de Trump. Unas cesiones que comprometen su horizonte electoral.

Los representantes de la Junta de Paz cedieron ante Netanyahu y concedieron a sus tropas el permiso para lanzar ataques "de precisión" sobre Gaza. A cambio, el primer ministro israelí no puso reparos a las labores de saneamiento de las infraestructuras de la Franja para prevenir brotes de enfermedades y la contaminación de las aguas subterráneas y costeras.

Netanyahu celebró las conversaciones "profundas y constructivas", que se extendieron cuatro horas, y anunció la creación de dos "grupos de trabajo" para implementar el acuerdo, uno dedicado al "desarme y la desmilitarización de Gaza" y otro centrado en "el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública que también afectan a la población de Israel".

Un día antes de estrechar la mano de Netanyahu, Kushner se reunió en Egipto con el recién nombrado líder de Hamás, Jalil al-Hayya, quien le trasladó que el grupo islamista palestino sólo renunciaría a las armas si Netanyahu se compromete públicamente a cumplir los términos del plan, que no son otros que detener los ataques y retirarse de Gaza.

Jared Kushner junto a Steve Witkoff. Reuters

Trump envió este mismo lunes su propio mensaje a Netanyahu. El mandatario republicano aseguró en Fox News que se habían producido avances en el marco de su plan de 15 puntos para Gaza y que la organización islamista estaba entregando sus armas. "Tenemos nuestra propia relación con Hamás", remató.

A medida que su relación personal con Netanyahu se agrieta, Trump siente la presión acuciante de los países árabes, cuyos ministros de Asuntos Exteriores condenaron este domingo a través de un comunicado conjunto el rechazo de Israel a la hoja de ruta en la Franja.

"Israel es ahora responsable de obstaculizar los esfuerzos para llevar la paz a Gaza", recoge la nota firmada por los ministros de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Jordania, Indonesia y otros países que mediaron en el acuerdo de alto el fuego sellado en octubre.

Trump también evitó este lunes respaldar a Netanyahu de cara a las próximas elecciones legislativas en Israel. El inquilino de la Casa Blanca dijo que sería mejor mantenerse al margen, algo que no acostumbra a hacer, aunque a renglón seguido añadió: "Quizá exprese públicamente mi apoyo a alguien".