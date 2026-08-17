Irán ha anunciado un cambio de estrategia en el conflicto con Estado Unidos en el que pasa de la defensa a la ofensiva con "sorpresas", después de que el presidente Donald Trump afirmara que planea anexionar para su país el estrecho de Ormuz. Todo esto se enmarca en el fin de la tregua de 60 días para negociación una paz definitiva del memorando de entendimiento.
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Irán afirma que nuevas sanciones de Estados Unidos no harán cambiar su posición
Irán ha afirmado que las nuevas sanciones con las que Estados Unidos ha amenazado a la República Islámica no tendrán efecto sobre la posición iraní ante la guerra tras las amenazas estadounidenses de redoblar la presión financiera contra el país persa.
“Estas medidas no tendrán efecto en la posición de Irán”, ha dicho en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
El diplomático ha afirmado que Estados Unidos "se encuentra atrapado en un ciclo de guerra, discriminación, presión y sanciones desde el golpe de Estado de 1953" contra el primer ministro Mohamad Mosaddeq, sin éxito.
Bagaei ha asegurado que campañas de sanciones previas, incluida la llamada “máxima presión” del presidente estadounidense, Donald Trump, “fallaron”.
“Cortaron el suministro de medicamentos a nuestro pueblo e intentaron todos los medios posibles para ejercer presión sobre Irán”, ha dicho, y ante su falta de eficacia, Estados Unidos “recurrió a una agresión militar ilegal”.
"Ahora tengan por seguro que esos métodos, que ya se han probado antes y no han dado resultados, no van a producir un resultado diferente", ha afirmado el portavoz.
Trump afirmó el 9 de agosto que pretendía rebajar la escalada militar tras las casi dos semanas de ataques en julio y que su plan inmediato pasa por redoblar la presión económica sobre Teherán y esperar a que regrese a la mesa de negociación más debilitado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que Washington presentará esta semana nuevas medidas de castigo "sin precedentes”.
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Dos drones iraníes alcanzan la oficina del primer ministro kurdo, sin causar víctimas
Dos drones cargados de explosivos lanzados desde Irán han alcanzado la oficina del primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, una acción que no ha causado víctimas, informaron fuentes oficiales.
"Dos drones cargados de explosivos, tipo 'Hadid-110', fueron lanzados desde Irán contra la sede del primer ministro de la región del Kurdistán y la residencia del director del servicio regional de Seguridad en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil", afirmó en un comunicado el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán.
"Afortunadamente, los ataques no causaron víctimas", se apunta en la nota.
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Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas"
Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo", cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego.
En una entrevista con la televisión iraní recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".
"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores".
"El enemigo debe saber que no puede realizar ataques sorpresa ni tomarnos desprevenidos. Quizás deba esperar sorpresas estratégicas", advirtió.
Las declaraciones se enmarcan en la subida de tono de Teherán contra Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán".
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Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EE.UU.
El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30.000 dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.
"Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares", afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami.
El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del "gran número de solicitudes" de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.
El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de EEUU.
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Golpe para la ofensiva de EEUU en Irán: ordena el regreso del portaaviones Lincoln por el malestar de su tripulación
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado relevar al portaaviones USS Abraham Lincoln tras casi nueve meses destinado en el Golfo Pérsico. Entre los 5.000 tripulantes hay signos de agotamiento y problemas de salud mental.
Familiares y congresistas del Partido Demócrata han denunciado escasez de suministros, problemas sanitarios y una creciente crisis de salud mental en la tripulación. El Pentágono niega las acusaciones, pero ordena su reemplazo.
Ante la gravedad de la situación, el senador demócrata Richard Blumenthal envió un escrito este miércoles a Hegseth y al secretario interino de Marina, Hung Cao, exigiendo explicaciones. Blumenthal es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado y pregunta si la Marina está preparada para sostener conflictos de larga duración.