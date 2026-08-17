Irán ha afirmado que las nuevas sanciones con las que Estados Unidos ha amenazado a la República Islámica no tendrán efecto sobre la posición iraní ante la guerra tras las amenazas estadounidenses de redoblar la presión financiera contra el país persa.

“Estas medidas no tendrán efecto en la posición de Irán”, ha dicho en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático ha afirmado que Estados Unidos "se encuentra atrapado en un ciclo de guerra, discriminación, presión y sanciones desde el golpe de Estado de 1953" contra el primer ministro Mohamad Mosaddeq, sin éxito.

Bagaei ha asegurado que campañas de sanciones previas, incluida la llamada “máxima presión” del presidente estadounidense, Donald Trump, “fallaron”.

“Cortaron el suministro de medicamentos a nuestro pueblo e intentaron todos los medios posibles para ejercer presión sobre Irán”, ha dicho, y ante su falta de eficacia, Estados Unidos “recurrió a una agresión militar ilegal”.

"Ahora tengan por seguro que esos métodos, que ya se han probado antes y no han dado resultados, no van a producir un resultado diferente", ha afirmado el portavoz.

Trump afirmó el 9 de agosto que pretendía rebajar la escalada militar tras las casi dos semanas de ataques en julio y que su plan inmediato pasa por redoblar la presión económica sobre Teherán y esperar a que regrese a la mesa de negociación más debilitado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que Washington presentará esta semana nuevas medidas de castigo "sin precedentes”.