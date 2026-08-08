El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reconocido que falta munición, aunque dice que tiene suficiente para continuar con la ofensiva. Por otra parte, Irán continúa ultimando un acuerdo con Omán que deja fuera a Washington para el control del estrecho de Ormuz.
-
Gabinete israelí rechaza tregua de 14 días en Gaza pese a la presión de EEUU
La cadena pública israelí de televisión, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamás.
"Estados Unidos está presionando a Israel para que inicie un alto el fuego de dos semanas en Gaza", informó Kan en su informativo de la noche del viernes, añadiendo que los ministros "se opusieron y alegaron que había margen para seguir empleando la fuerza" durante la reunión del Gabinete de Seguridad del jueves.
Además, el corresponsal del canal de televisión israelí i24News, que también tuvo acceso a las deliberaciones del Gabinete, recordó el viernes que tras la reunión quedó en el aire la autorización formal israelí de la entrada a Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente multinacional propuesto en el marco de la Junta de Paz impulsada por Trump.
Medios israelíes informaron tras la reunión del Gabinete de Seguridad del país de que el órgano, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, llamó durante su sesión del jueves a reanudar los ataques aéreos en Gaza, interrumpidos desde el lunes.
-
El Senado de EEUU aprueba sanciones más duras contra Irán y Rusia
El Senado de Estados Unidos ha aprobado este viernes por una contundente mayoría un proyecto de ley bipartidista que impone sanciones más duras a Irán y Rusia.
La votación, que salió adelante por 86 votos frente a 11, ha puesto fin a más de un año y medio de negociaciones entre republicanos y demócratas.
El proyecto de ley permite al Gobierno de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, así como a los países que contribuyan a eludir las sanciones vigentes contra el sector energético ruso.
Las sanciones también se extienden a Irán, ya que hace unas semanas, y a petición del presidente, Donald Trump, se incluyó a la República Islámica en la norma.