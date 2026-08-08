La cadena pública israelí de televisión, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamás.

"Estados Unidos está presionando a Israel para que inicie un alto el fuego de dos semanas en Gaza", informó Kan en su informativo de la noche del viernes, añadiendo que los ministros "se opusieron y alegaron que había margen para seguir empleando la fuerza" durante la reunión del Gabinete de Seguridad del jueves.

Además, el corresponsal del canal de televisión israelí i24News, que también tuvo acceso a las deliberaciones del Gabinete, recordó el viernes que tras la reunión quedó en el aire la autorización formal israelí de la entrada a Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente multinacional propuesto en el marco de la Junta de Paz impulsada por Trump.

Medios israelíes informaron tras la reunión del Gabinete de Seguridad del país de que el órgano, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, llamó durante su sesión del jueves a reanudar los ataques aéreos en Gaza, interrumpidos desde el lunes.