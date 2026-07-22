Guerra de Irán, última hora en directo | Washington pide más presupuesto al Senado para la guerra en la undécima noche de ataques cruzados con Teherán

Estados Unidos da por finalizada la undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense, golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Las fuerzas estadounidenses han comunicado que el estrecho de Ormuz permanece "abierto" a buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses.

Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha acudido al Senado para solicitar cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer armamento, y ha cifrado en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.

Durante esa citación Hegseth ha evitado dar detalles de los siguientes pasos operativos de Estados Unidos en Oriente Medio, ante los cuestionamientos de legisladores de ambos partidos.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido de que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.