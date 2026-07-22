Guerra de Irán, última hora en directo | Washington pide más presupuesto al Senado para la guerra en la undécima noche de ataques cruzados con Teherán
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Irán y Washington entran en la undécima jornada de ataques cruzados. Washington eleva la cifra de militares fallecidos a 18 y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pide al Senado elevar el presupuesto para la contienda. Por su parte, el Ejército iraní dice haber vuelto a atacar posiciones militares de EEUU en Kuwait, Jordania y Baréin.
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La muerte de un sargento desaparecido eleva la cifra de militares estadounidenses a 18
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, dado por desaparecido tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea jordana de Muwaffaq Salti.
Rampersad, de 28 años, había sido reportado como desaparecido después del ataque contra la instalación estadounidense en Jordania y con su muerte, asciende a tres el número de militares estadounidenses fallecidos en ese ataque, según el Pentágono.
La muerte de Rampersad eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán.
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Estados Unidos lanza la undécima operación militar nocturna contra Irán
Estados Unidos da por finalizada la undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense, golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.
Las fuerzas estadounidenses han comunicado que el estrecho de Ormuz permanece "abierto" a buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses.
Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha acudido al Senado para solicitar cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer armamento, y ha cifrado en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.
Durante esa citación Hegseth ha evitado dar detalles de los siguientes pasos operativos de Estados Unidos en Oriente Medio, ante los cuestionamientos de legisladores de ambos partidos.
Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido de que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.
La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.
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La Inteligencia de EEUU duda de que los últimos ataques hagan ceder a Irán pero Trump promete mantener la ofensiva
Donald Trump reafirmó este martes su intención de escalar la guerra más impopular desde Vietnam. El presidente de Estados Unidos reprodujo una por una sus amenazas habituales contra Irán durante la visita a la Casa Blanca de su homólogo libanés, Joseph Aoun, necesitado del respaldo de Washington para desarmar a Hezbolá y forzar la retirada militar israelí del sur del país.
"Atacaremos absolutamente el nuevo sitio del que están hablando", aseguró Trump, que hacía referencia a la instalación nuclear construida bajo la montaña Pickaxe, conocida en Irán como el monte Kolang, "un objetivo potencial para un buen e importante impacto", como lo definió a mediados de julio durante una entrevista radiofónica con el locutor conservador Hugh Hewitt.
"Están en esto por las armas nucleares, y están intentando reconstituir un sitio nuclear. Golpearemos ese sitio. Cualquier sitio donde tan solo estén pensando en armas nucleares, lo golpearemos muy, muy fuertemente", insistió ante la atenta mirada de Aoun.