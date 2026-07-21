Teherán y Washington intercambian ataques en la décima noche consecutiva de ofensivas cruzadas. Estados Unidos ha bombardeado posiciones militares en respuesta a la muerte de tres militares de su Ejército e Irán, por su parte, ataca buques en el estrecho de Ormuz.
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Estados Unidos alerta sobre el peligro de viajar a Oriente Medio por una posible "escalada imprevista"
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una "escalada imprevista" del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones.
El Gobierno ha señalado que "debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo", por lo que ha instado a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados.
Se ha comunicado que se podrían producir interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.
Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.— TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026
Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW
La alerta, de alcance mundial, no prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos estadounidenses a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales.
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Otro petrolero es alcanzado por un proyectil desconocido en Ormuz
La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha reportado el ataque a un buque cisterna en las proximidades de las costas omaníes por un proyectil no identificado.
El incidente se ha producido a ocho millas náuticas del noreste de la costa de Limah, en Omán. La tripulación ha abandonado la embarcación y se encuentra a salvo. Por el momento no se han dado más detalles porque se continúa investigando.
El suceso se enmarca en la escalada de violencia entre Teherán y Washington y el ataque diario a barcos en el estrecho de Ormuz.
UKMTO WARNING 094-26 - UPDATE 001— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 21, 2026
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Teherán dice haber alcanzado infraestructuras de Amazon en Baréin en su último ataque
La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el ataque a instalaciones de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, aliada de Washington en la región.
Por su parte, ni la nación árabe ni la empresa han confirmado los hechos.
Baréin es una de las naciones de la zona que ha recibido los ataques iraníes continuos desde que se diera por finalizada la tregua y se retomaran las hostilidades por parte de Washington y Teherán.
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Estados Unidos admite casi un centenar de miliares heridos en el conflicto con Irán
El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, ha declarado que casi 100 militares han resultado heridos en el último mes de ofensivas continuadas entre ambas naciones.
Desde el 7 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han registrado casi un centenar de heridos en los ataques iraníes a bases militares de las naciones aliadas en la zona, pero ha puntualizado que la mayoría son leves y que los soldados se han reincorporado en su mayoría.
El conflicto alcanza su décima jornada de agresiones desde que se diera por terminado el acuerdo de paz provisional y registra tres bajas entre las filas estadounidenses, a lo cual su presidente, Donald Trump, ha declarado que responderá con contundencia.
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Washington bombardea instalaciones militares iraníes en el décimo día consecutivo de ofensiva
Estados Unidos ha llevado a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán, en el que se convierte en el décimo día consecutivo de operaciones militares.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han bombardeado centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea, según informó el Comando Central de EEUU (CENTCOM).
El Ejército de EEUU ha señalado que el tránsito de buques comerciales por el corredor marítimo continúa y que han contribuido a facilitar el paso de cerca de 900 embarcaciones comerciales y 450 millones de barriles de crudo.
Las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para responsabilizar a Irán por lo que calificó de agresiones injustificadas contra marinos civiles, han agregado.
Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.
"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.
Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.
Se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera.
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El Pentágono oculta los costes reales de la guerra en Irán y un rechazo social mayor que Vietnam acorrala a Trump
La contabilidad de esta guerra empezó siendo una cifra manejable y ha terminado convertida en un agujero negro. En marzo, apenas iniciada la operación Furia Épica, funcionarios del Pentágono comunicaron a los congresistas estadounidenses en una sesión a puerta cerrada que el coste de los seis primeros días superaba los 11.300 millones de dólares.
A finales de abril, el jefe de finanzas en funciones, Jules Hurst III, elevaba la estimación ante el Comité de Servicios Armados: unos 25.000 millones, la mayoría en munición, mantenimiento y reposición de equipos. A comienzos de mayo, la cifra ya rozaba los 29.000 millones.
El 30 de junio, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, testificaba que se habían gastado "unos 30.000 millones".