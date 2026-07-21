El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una "escalada imprevista" del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones.

El Gobierno ha señalado que "debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo", por lo que ha instado a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados.

Se ha comunicado que se podrían producir interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

La alerta, de alcance mundial, no prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos estadounidenses a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales.