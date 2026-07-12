"Aceleran la ocupación antes de las elecciones": el Gobierno de Netanyahu blinda a los colonos israelíes en Cisjordania

El avance de los asentamientos y la presión sobre las comunidades palestinas se han acelerado, especialmente tras los ataques del 7 de octubre y ante la proximidad de elecciones en Israel.

Residentes y activistas denuncian la intensificación de la violencia, bloqueos y desplazamientos forzados, así como la protección militar a colonos y la desigual aplicación de la ley entre israelíes y palestinos.

La expansión de carreteras y la confiscación de tierras palestinas están acompañadas de la demolición de olivares y restricciones severas al movimiento de las comunidades palestinas.

El Gobierno de Netanyahu ha aprobado más de 5.300 millones de euros en ayudas e incentivos fiscales para los colonos israelíes y el desarrollo de asentamientos en Cisjordania.

Al cruzar la frontera desde Jerusalén hacia Cisjordania, aparecen varios kilómetros de carretera en los que las obras de expansión han destruido gran parte de varios olivares.

Los proyectos para añadir más carriles y convertir la vía en una autopista dejan un espacio de tierra removida tras el cual se levantan los árboles que han quedado sin tumbar, erguidos frente a los que han sido demolidos.

"Es algo que hace Israel para invitar a más gente a que se establezcan en Cisjordania, y para ello confiscan las tierras que usan los palestinos y cortan sus árboles de olivas y frutas", lamenta David, que se define como un activista solidario con los palestinos y antisionista

El ensanche de esta carretera es una de las iniciativas con las que el Gobierno de Israel ha ampliado su apoyo a los colonos que construyen puestos de avanzadilla (outposts) y asentamientos (settlements) en los territorios ocupados de Palestina.

La aprobación de alrededor de 19.000 millones de shekels (más de 5.300 millones de euros) en ayudas a los colonos y fondos para el desarrollo de asentamientos, sus carreteras, granjas, vías y seguridad, según cálculos de la organización PeaceNow, evidencia el apoyo del Gobierno de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y del partido de ultraderecha Likud, que lidera.

Según Thair Abu Ras, director del Centro para el conacionalismo en el Van Leer Jerusalem Institute, los esfuerzos de anexar una mayor porción de Cisjordania responde a "un sentimiento de decepción en Israel" frente a "la promesa del Gobierno de victorias en las guerras contra Hamás en Gaza, contra Hezbolá en Líbano y contra Irán".

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Reuters

"Ahora usan los ministerios de Finanzas, de Asentamientos y de Defensa [dirigidos por Bezalel Smotrich, Orit Strook e Israel Katz respectivamente] para crear políticas que incentiven y faciliten la llegada de colonos a Cisjordania, creando una realidad en la que las autoridades estatales trabajan a favor de ellos incluso en asentamientos ilegales según la ley israelí".

Aunque todos los asentamientos en territorios palestinos son ilegales bajo consideraciones de la ley internacional, Israel distingue entre los asentamientos, autorizados por el Gobierno, y los puestos de avanzadilla, que se construyen de facto, aunque el ejército suele permitir sus operaciones e incluso se ganan el beneplácito estatal al cabo de unos años, a veces después de casos judiciales y burocráticos.

"Algunas de estas tensiones se apoyan más en la preocupación de cómo se ve la situación frente a la comunidad internacional, pero este Gobierno en especial son básicamente aliados de los colonos", dice Thair.

Otras medidas en este sentido incluyen la creación de un sistema digital que permitiría el registro de tierras palestinas bajo solicitud y sin necesidad de asistir a las oficinas donde normalmente se entregarían documentos y se pagarían las tasas necesarias para dar inicio al procedimiento, además de múltiples incentivos tributarios.

El ministro de Finanzas israleí Smotrich detallando las claves del proyecto colonizador. Ronen Zvulun Reuters

El último de estos fue autorizado por el Knéset a inicios de junio, señalando a los residentes de 58 asentamientos como elegibles para una exención fiscal del 7% y de hasta 10.000 shekels (casi 3.000 euros) anuales por persona. Los colonos también podrían recibir un máximo de cuatro mil shekels (más de mil euros) mensuales en sus cuentas bancarias.

Yair Dvir, portavoz del Centro de información israelí por los derechos humanos en los territorios ocupados (B'Tselem), apunta que "todos los partidos políticos, incluso los más liberales, favorecen los proyectos del régimen apartheid que promueve los asentamientos".

"Los más radicales promocionan la limpieza étnica, e intentan acelerar la ocupación antes de las elecciones para cambiar la situación en el territorio de Cisjordania, demoliendo casas y desplazando a más de 60 comunidades del Área C. Y si ganan los opositores de Netanyahu, tal vez paren la violencia extrema para rehabilitar la imagen de Israel, pero seguirán a favor de controlar a los palestinos y a Cisjordania".

El estrecho cerco de los colonos

Antes de llegar a Umm al Khair aparece un cartel que anuncia la entrada a esta comunidad, creada por los beduinos desplazados del desierto del Néguev (antes conocido como Naqab) en 1949, pero este está adornado con banderas israelíes.

Los primeros colonos llegaron aquí en 1982 a esta misma área para construir un asentamiento que llamaron Carmel, pero fue después de los ataques del 7 de octubre en la frontera con Gaza cuando más intensificaron sus operaciones alrededor de la población palestina.

Umm al Khair está dividida en dos por la calle que conduce a Carmel. Por ella pasan palestinos y judíos todos los días para salir de estos terrenos. Ahora, según el testimonio de varios de los habitantes de Umm al Khair, la construcción de una escuela en una colina aledaña interrumpe un camino de tierra que lleva a otros pueblos árabes, especialmente a la ciudad más importante de la región, Yatta.

En el entrecruce de estos dos caminos, los militares israelíes protegen el que toman los judíos y prohíben el paso de los árabes para que no se acerquen a la escuela, impidiendo que los niños vayan a sus propios colegios y que los enfermos no puedan acudir al médico.

El bloqueo de vías toma varias formas. Por un camino que conecta el trecho de asfalto que lleva a Carmel a la escuela pasan varios judíos paseando a sus perros, llevando a sus hijos, algunos incluso paseando.

Soldados israelíes montan guardia mientras palestinos celebran las oraciones del viernes durante una protesta contra los asentamientos cerca de Hebrón. Mussa Qawasma Reuters

En palabras de un voluntario que acompaña a los locales, "esto es parte de un intento de cortar esta aldea en dos, que los palestinos no puedan pasar de un lado al otro".

Pero también hay instancias en las que los miembros del ejército israelí impiden la entrada y salida de Umm al Khair; la última vez fue hace pocas semanas y duró más de cuatro días, sin que ninguno pudiera salir ni siquiera a buscar comida.

Hanady Hathaleen recuerda varios episodios parecidos, pero el más grave de estos ocurrió cuando le impidieron ir al hospital cuando estaba a punto de dar a luz a uno de sus tres hijos.

Aun así, el peor día de su vida fue el 28 de julio del año pasado, cuando un colono israelí llamado Yinon Levi asesinó de un disparo a su esposo, Awdah Hathaleen.

Al recibir el tiro que perforó sus pulmones, Awdah sostenía a su hijo con un brazo y en la otra mano tenía el teléfono móvil con el que documentaba las acciones de los colonos que destruían los olivares del pueblo con una excavadora.

"Filmó su propia muerte", dice Hanady con ojos brillantes por las lágrimas que se asoman. "Si le pides a mi hijo ahora que te cuente sobre la muerte de su padre, te lo explica recreándolo con gestos y acciones, cosas que pasaron cuando tenía seis meses".

Como escritora, Hanady apoyaba el trabajo de activismo de no violencia y difusión de Awdah, que colaboró con la creación de la película No Other Land, galardonada con el Oscar al mejor documental.

Ahora, el rostro de su esposo aparece en varios cuadros y murales de las casas de Umm al Khair, y un campo de fútbol en el borde de la calle lleva su nombre.

"Él merece ser un símbolo de nuestra resistencia, pero seis años no fueron suficiente vida para compartir con él", dice Hanady. "Nosotros no queríamos que nuestros hijos crecieran con explicaciones sobre la guerra y la diferencia entre judíos y árabes, pero hoy me preguntan por qué mataron a su padre".

Agentes de las fuerzas del orden israelíes durante una protesta contra un nuevo asentamiento israelí en la aldea de Deir Abu Mishal, cerca de Ramala. Mohammed Torokman Reuters

El defensor de los derechos humanos Eid Suleiman es de este poblado, descendiente de una familia que ha enfrentado y sigue enfrentando "la confiscación de sus tierras, la demolición de sus hogares y la opresión de los soldados".

"Los colonos se rigen por la ley civil, pero nosotros vivimos bajo la ley militar, es como funciona el apartheid, es una política de Estado", dice. "Todo esto lo hacen para expulsarnos de estas tierras, impiden que vayamos al médico y que nuestros hijos vayan al colegio, hasta nos disparan y nos matan sin razón".

En su opinión, la derrota de Netanyahu podría ser "el mejor escenario", por lo menos en cuanto a las elecciones, siendo lo ideal que se materialicen "sanciones efectivas contra los colonos y ministros extremistas por parte de Europa". "Pero los colonos están en una carrera para construir más puestos, más granjas y para confiscar más tierras", añade.

La gestión y financiamiento del gobierno israelí permite violencias más sutiles que las agresiones físicas, como el pastoreo de ovejas de colonos en las zonas donde cultivan los palestinos, cuyos propios ganados no pueden entrar en otras zonas por prohibición oficial.

En este pueblo apenas queda media docena de cabras. "Las han vendido casi todas porque no pueden pacer por aquí, pero mantienen estas porque no quieren dejar atrás su estilo de vida tradicional", explica David. Muchos han abandonado el pueblo por este motivo, lo cual a su vez limita la cantidad de ganado que pueden mantener y del que pueden vivir.

Mientras varios palestinos se reúnen para repartir bolsas de harina y de pasta, un colono conduce su coche a gran velocidad por la calle que atraviesa Umm al Khair y lleva a Carmel mientras todavía hay niños jugando en la calle, cerca del campo de fútbol.

Un niño juega al fútbol mientras aparece una bandera israelí al fondo en la aldea de Um Al-Khair, en Masafer Yatta. Mussa Qawasma Reuters

Luego da la vuelta y vuelve a acelerar. Atraviesa la vía unas cuatro veces antes de atropellar un gato, que muere al instante. "Hace algunos meses atropellaron a una niña ahí mismo", pero ahora ella está bien, ya se ha recuperado", comenta David.

A pocos kilómetros de Umm al Khair se encuentra la aldea de Tuwani, sobre la que se impone un puesto de avanzadilla ilegal llamado Havat Maon, poblado en su mayoría por colonos que llegan de un asentamiento cercano a partir del año 2000.

A partir de entonces, los ataques han tomado varias formas, desde las agresiones físicas hasta la destrucción de los campos que cultivan los palestinos.

En una casa con pocos muebles, una cocina sencilla y retratos de Awdah y de Reuven Abergel, activista fundador de las Panteras Negras de Israel, se reúnen varios activistas para discutir qué pueden hacer para seguir haciendo frente a los ataques de los colonos que cada vez son más osados.

Basel Adra y Yuval Abraham, directores del documental 'No Other Land'. Antipode Films

Aquí descansa Basel Adra, codirector de No Other Land. "Ahora, el trabajo de activista es sobrevivir, y todos aquí somos activistas", dice.

Sus iniciativas se han limitado en los últimos tiempos a advertir a la población de Tuwani sobre los movimientos de los colonos, pero antes dirigía protestas "no violentas", que incluían el bloqueo de calles, ayudaba a la reconstrucción de hogares demolidos por considerarse ilegales, la erección de colegios y la mejora de la infraestructura eléctrica de la región.

"La gente está preocupada de que le disparen si se defienden; ahora nos unimos en grupos [de acción no violenta] cuando atacan los colonos para permitir que otros escapen, pero las víctimas siempre son palestinas", lamenta, añadiendo que lo que necesita la región ahora es "una acción unida y dirigida a las mismas medidas que acabaron con el apartheid en Sudáfrica, boicots y embargos comerciales".

Otro activista, Ahmed, explica que el apoyo del ejército a los colonos sobrevive incluso a los momentos en que los colonos los atacan, una prueba más del acuerdo entre ambas partes. "Hay veces en que los colonos agreden a los soldados, entonces los detienen dos días, pero si un palestino llega a intentar defenderse, lo matan. Y ahora están aumentando la presión para echarnos de aquí".

Quien mira la colina sobre la cual se alza Havat Maon se encuentra con un edificio del lado de Tuwani que lo interroga con letras blancas: "WILL YOU STAND AND WATCH?". ¿Vas a quedarte mirando?