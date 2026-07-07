Sobresalto en la visita de Macron a Damasco: varias explosiones cerca de su hotel dejan al menos 18 heridos

Las claves

Las claves Generado con IA Varias explosiones cerca del hotel donde se alojaba Emmanuel Macron en Damasco dejaron al menos 18 heridos, incluidos cuatro policías. El presidente francés no se vio afectado por las detonaciones, ya que en ese momento se encontraba reunido con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Palacio Presidencial. Las explosiones fueron causadas por artefactos improvisados y ocurrieron durante la primera visita de un líder de la UE a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Coincidiendo con la visita, Francia devolvió al Museo Nacional de Damasco 23 piezas arqueológicas prestadas desde 2011.

Varias explosiones se han registrado este martes cerca del hotel de Damasco donde se alojaba el presidente francés, Emmanuel Macron, que se encuentra en visita oficial a Siria. Según fuentes del Elíseo, el mandatario no ha escuchado las detonaciones porque se encontraba ya en el Palacio Presidencial, donde se ha reunido con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa.

Las explosiones han causado 18 heridos, incluidos cuatro policías, y han obligado a cortar varias carreteras como medida de seguridad. Un periodista de la agencia Reuters que acompañaba a la comitiva del presidente francés ha explicado que no han escuchado las detonaciones ni ha habido alteración alguna en la ruta de la caravana oficial.

Según informa la cadena francesa BFM TV, la explosión se produjo en un contenedor de basura y en un vehículo por dos artefactos improvisados en las inmediaciones del hotel Four Seasons del centro de la capital siria.

Emmanuel Macron visita a Ahmed al-Sharaa en Damasco Reuters

Los artefactos fueron detectados por la Fuerza de Seguridad Interna y detonaron cuando los agentes iban a proceder a la desactivación, como informa el Ministerio del Interior sirio a través de la agencia de noticias estatal SANA. Equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar y actualmente buscan a los responsables.

El ministerio ha informado de que el mandatario francés no ha corrido ningún riesgo, ya que las detonaciones se encontraban fuera de la zona de seguridad establecida con motivo de la visita oficial.

🚨🇸🇾🇫🇷 Footage captures the moment an explosion occurred near French President Emmanuel Macron’s hotel in Damascus. Macron had reportedly left the area approximately 15 minutes before the blast. pic.twitter.com/zWhLt4SiLA — Nova Intel (@intel_nova) July 7, 2026

El pasado jueves se produjo una explosión similar en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco, donde hace unas semanas comenzaron los juicios por asesinato y represión violenta contra altos cargos del anterior Gobierno durante las protestas populares de 2011. El atentado dejó diez víctimas mortales y 21 heridos. No se atribuyó la responsabilidad.

La reunión entre ambos líderes se ha producido con normalidad. Se trata de la primera visita de un líder de la Unión Europea a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024 y la toma del poder por los rebeldes liderados por el ahora presidente.

Rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie.



Ce matin j’ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J’ai vu la dignité, le courage et la détermination.



Ma visite se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 7, 2026

Al-Sharaa, antiguo comandante de Al-Qaeda, intenta dar la vuelta al régimen de al-Assad mediante las relaciones con Occidente y con países de la región no afines con la anterior administración. El Gobierno tiene la misión de reconstruir una Siria destruida tras 13 años de guerra y reducir las tasas de violencia que aún vive el país por acciones como las acontecidas durante la visita del presidente francés.

Devolución de patrimonio

Coincidiendo con la visita oficial del presidente francés, el Instituto del Mundo Árabe de París ha devuelto al Museo Nacional de Damasco 23 piezas arqueológicas prestadas en 2011. La colección contiene piezas que abarcan desde la prehistoria a la era islámica.

La devolución se debería haber producido en 2014, pero el conflicto en Siria no lo permitió. Las autoridades francesas no creían que el museo contara con las medidas de seguridad y preservación necesarias.

Destacan piezas como la estatua del rey "Magi Mari" de Tell Hariri, una piedra con inscripciones safaíticas, un fragmento de friso que representa una escena de caza y una placa con inscripciones en alto relieve de Palmira, varios fragmentos de frescos coloreados de Qasr al Hayr al Gharbi y un panel de madera tallada de una puerta de Qalaat Jaabar en Raqqa.

Las antigüedades llegaron al museo custodiadas por una delegación oficial francesa encabezada por la presidenta del Instituto, Anne-Claire Legendre, y fueron recibidas por el director general de Antigüedades y Museos, Masoud Badawim, y el director de Asuntos de Museos, Ammar Kannawi.