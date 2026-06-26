Irán desafía a EEUU y eleva la tensión en Ormuz al atacar a un carguero al que acusa de desobedecer sus instrucciones

Lanchas rápidas de la Guardia Islámica Revolucionaria escoltan a un carguero por la ruta iraní del estrecho de Ormuz. Foto de archivo. Europa Press / Contacto / Sepahnews

Las claves

Las claves Generado con IA Irán atacó un buque carguero en el estrecho de Ormuz, alegando que no siguió la ruta establecida por la Guardia Revolucionaria Islámica. EEUU y el Consejo de Cooperación del Golfo rechazaron el intento iraní de controlar el tráfico marítimo y advirtieron contra cualquier imposición de peajes. El ataque pone en riesgo el reciente acuerdo de paz entre Irán y EEUU para reabrir el tráfico en Ormuz, clave para el comercio global de petróleo. El precio del crudo subió un 2% tras el incidente, mientras aumentan las tensiones por el control del paso y la posible imposición de peajes a los buques.

Las autoridades iraníes y estadounidenses confirmaron este jueves el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz. La acción pone en peligro el frágil acuerdo de paz entre Irán y EEUU para restablecer el tráfico marítimo en la región.

Tras el ataque, Teherán insistió en que los buques que transiten por el Golfo deben seguir la ruta establecida por la Guardia Revolucionaria Islámica. El barco atacado usaba el paso estratégico próximo a las costas de Omán, por el que transitan la mayoría de las naves.

EEUU emitió este viernes un comunicado conjunto con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) rechazando cualquier intento iraní de controlar el tráfico por el Estrecho. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que "los peajes acabarían convirtiéndose en una enfermedad contagiosa".

El organismo iraní que controla el paso publicó en la red X que "la navegación de los buques fuera de las rutas designadas no está cubierta por la Garantía de Tránsito Seguro". "Cualquier consecuencia derivada de un recorrido no autorizado será responsabilidad exclusiva del armador, el fletador y el capitán del buque", añadió.

La acción se entiende como una demostración de que Irán mantiene el control sobre el tráfico marítimo en la zona. Contradice así las declaraciones del presidente Donald Trump de este lunes en las que aseguró que EEUU tiene el control total del paso.

Trump sostuvo que el estrecho está plenamente operativo y que Irán no tiene capacidad de cerrarlo unilateralmente, apoyándose en la presencia naval estadounidense en la zona. El presidente volvió a amenazar con represalias si Teherán incumple el acuerdo de paz.

Los mercados reaccionaron de inmediato a los ataques: el precio del crudo subió un 2 %, alcanzando los 75 dólares el barril.

Strait of Hormuz crossings surge as operators shift to Omani route



Confirmed vessel activity through the Strait of Hormuz rose sharply on 24 June, with 70 crossings recorded, up 105% day-on-day, as demining efforts advanced and more operators used the Omani route.



According to… pic.twitter.com/DPV8tcEyWZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 25, 2026

La Organización Marítima Internacional (OMI) había puesto en marcha este miércoles un plan para sacar de la zona a 11.000 marineros que siguen atrapados en el golfo Pérsico. Tras el ataque, la OMI anunció que suspendía las operaciones de rescate.

Varias fuentes identifican el buque atacado como el Ever Lovely, un portacontenedores operado por la naviera Evergreen con bandera de Singapur. Se trata de un barco gigantesco, de más de 100.000 toneladas de desplazamiento y 335 m de eslora, capaz de transportar 8.500 contenedores. Los daños afectaron al puente de mando sin que se haya informado de daños personales.

El Ever Lovely. Imagen de archivo. Vessel Finder.

El acuerdo de paz en peligro

Uno de los puntos críticos del preacuerdo de paz firmado por Irán y EEUU el 17 de junio es la reapertura de Ormuz al tráfico marítimo. Tras el ataque conjunto estadounidense e israelí del 28 de febrero, Irán cerró el paso a todos los buques que quisieran entrar o salir del golfo Pérsico.

La plataforma de datos de tráfico marítimo Kpler estima que, antes del cierre de Ormuz, cruzaban el Estrecho unos 130 barcos diarios. A partir del 1 de marzo, la cifra cayó a un máximo de ocho. El impacto inmediato fue una subida del precio del crudo que alcanzó su máximo de 117 dólares/barril un mes más tarde.

Tras la firma del acuerdo en junio, el precio del petróleo bajó hasta cerca de los niveles previos a la guerra. Kpler informa que este miércoles habían cruzado 70 barcos, el mayor número desde el inicio de la contienda. De ellos, 29 eran petroleros. Hoy, el tráfico vuelve a quedar interrumpido.

Según Euronews, el vicepresidente J.D. Vance declaró este jueves que representantes militares del Mando Central de EEUU y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní se reunirían en Doha para resolver las disputas. Washington quiere establecer un canal directo con los militares iraníes.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio se reunía con los ministros de Exteriores de las seis naciones que forman el Consejo de Cooperación del Golfo. Les aseguró que EEUU protegería sus intereses. "Queremos asegurar que cualquier decisión que tomemos durante el proceso de negociación, tendrá en cuenta a nuestros socios en la región", declaró.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Runio, se reune con los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo en Baréin. Eric Lee. Reuters.

Los puntos cuatro y cinco del preacuerdo firmado en junio contemplan las condiciones para reanudar el tráfico marítimo a través de Ormuz. EEUU se comprometía a levantar el bloqueo naval y a retirar sus fuerzas en un plazo de 30 días, mientras que Irán abriría su lado del Estrecho y lo limpiaría de minas en menos de dos meses.

Además, el acuerdo establecía que el tráfico por el lado iraní estará libre de cargos durante 60 días. Después, la República Islámica deberá acordar con Omán y sus vecinos cómo regular el tránsito por la zona.

Este es un punto crítico. Irán ha manifestado varias veces su intención de cobrar a los buques que pasen por su canal una especie de 'servicio de seguridad'. Trump, por el contrario, ha negado que permita la medida.

En este contexto, Omán anunció el miércoles la habilitación de un "corredor marítimo temporal" para cruzar sin cobrar tasas en coordinación con la OMI. El anuncio se hizo sin contar con Teherán y el ataque puede entenderse como una represalia contra esa medida.

Aunque el acuerdo obliga a no cobrar peajes durante dos meses, la Guardia Revolucionaria Islámica mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben seguir informando para obtener permiso. Es una forma de declarar que mantiene el control sobre el Estrecho.

Las plataformas de seguimiento marítimo muestran cómo el tráfico de estos días fluye a través de un canal alejado de la costa iraní. De hecho, el barco atacado navegaba a 7,5 millas (13,5 km) de la costa de Omán.

Lo que está en juego es el futuro del acuerdo que debe abordar una cuestión todavía sin resolver. Las partes han de entrar a negociar cómo se va a gestionar en el futuro el tráfico por Ormuz.

Mientras haya buques encerrados en el Golfo, Irán seguirá teniendo una posición de fuerza en la negociación. Le conviene que el flujo de salida sea lento y controlado.

En sus declaraciones del lunes en la Casa Blanca, Trump reconoció que su gestión en el bloqueo había sido más eficaz que los bombardeos. Desde mediados de mayo, la Marina de EEUU ha ayudado a más de 500 barcos a seguir la ruta de Omán. Según el Mando Central, 250 millones de barriles de crudo habrían salido ya del Golfo.

Durante la reunión con el CCG de este jueves, Marco Rubio rechazó la demanda iraní de controlar el paso del Estrecho. "Las rutas marítimas internacionales no pertenecen a ningún Estado", aseguró. "Es un principio básico. Sin él, el mundo sería un caos", declaró.

Tras la reunión, la Secretaría de Estado de EEUU y el Consejo emitieron un comunicado conjunto. En él se rechaza de forma explícita "cualquier peaje, tarifa o intento de ejercer control sobre el Estrecho".

La nota señala que "la paz regional duradera requiere abordar todo el espectro de amenazas de Irán, incluyendo sus misiles balísticos, drones y apoyo a proxies en la región". Supedita el restablecimiento del comercio con Irán "al cumplimiento del MOU y al cese de su comportamiento desestabilizador".

El Ministerio de Exteriores iraní respondió a través de varios canales. Denuncia que EEUU, Israel y los Estados regionales que participaron en los ataques son los únicos responsables de la situación de inseguridad que sufre Ormuz.

Declara que el comunicado conjunto de EEUU y el CCG es "intervencionista" y " provocativo". Asegura que el tráfico por el Estrecho debe regularse según se indica en el preacuerdo firmado.