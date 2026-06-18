Trump y Pezeshkian firman digitalmente el acuerdo de entendimiento para la paz entre Irán y Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump llega al aeropuerto de París Orly, tras la Cumbre del G7, en Orly, Francia, el 17 de junio de 2026 Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump y Masoud Pezeshkian han firmado digitalmente un memorando de paz entre Estados Unidos e Irán, poniendo fin a la guerra iniciada en febrero. El acuerdo, de 14 puntos y mediado por Pakistán, ordena el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Ambas partes disponen de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones, liberar activos congelados y destinar 300.000 millones de dólares a la reconstrucción de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian han firmado digitalmente este miércoles el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Irán, según han declarado funcionarios de ambos gobiernos a la cadena Press TV y a la agencia Reuters.

De esta manera, el pacto de paz ha entrado en vigor de forma inmediata, después de que la Administración Trump difundiera los 14 puntos del acuerdo alcanzado el fin de semana.

Según un funcionario estadounidense, el memorando ya fue firmado electrónicamente el pasado domingo por el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, y presenciado por Trump.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, quien ha descartado además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

"La reunión del viernes estaba confirmada hasta hace unas horas, pero cuando se ha decidido que los presidentes de ambas partes firmarían el acuerdo, se ha aplazado la consideración de la reunión del viernes por el momento", ha detallado Baghaei.

El portavoz ha explicado que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país ha sido deliberada. "Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo", ha señalado.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.



Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.



Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.



Baghaei ha indicado que ese proceso ya comenzó tras las amenazas iraníes después del ataque israelí al suburbio de Dahiyeh, en Beirut. Además, el portavoz ha advertido de que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo, especialmente "con partes que no están comprometidas con sus obligaciones".



La firma del acuerdo marca el primer acuerdo formal entre Washington y Teherán desde el retiro estadounidense del pacto nuclear de 2015.