Europa Emmanuel y Brigitte Macron deslumbran a Donald Trump con una cena en el palacio de Versalles El encuentro ha servido de broche a la reunión del G7 y ha acogido la firma adelantada del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán. Más información: Trump confirma que el acuerdo de paz permite a Irán acceder a un fondo de 300.000M, pero "sólo si hacen las cosas bien" P. Fava Publicada 18 junio 2026 06:13h 1 de 13 Emmanuel y Brigitte Macron esperan para recibir a Donald Trump en el palacio de Versalles. REUTERS/Gonzalo Fuentes 2 de 13 La limusina que transporta al presidente de EEUU estaciona frente al palacio de Versalles REUTERS/Gonzalo Fuentes 3 de 13 El caluroso saludo entre Macron y Trump a su llegada REUTERS/Gonzalo Fuentes 4 de 13 Donald Trump saluda con dos besos a Brigitte Macron REUTERS/Gonzalo Fuentes 5 de 13 Los Macron guían a Trump por las escalinatas de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS 6 de 13 Emmanuel y Brigitte Macron guían a Donald Trump por los pasillos del palacio de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS 7 de 13 Emmanuel Macron ejerce de guía para Donald Trump en la Galería de los espejos de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS 8 de 13 Trump se dirige a la prensa bajo la mirada de los Macron en Versailles. Anna Moneymaker/ REUTERS 9 de 13 Macron y Trump escenifican su complicidad durante la visita privada al palacio de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS 10 de 13 Los Macron observan junto a Donald Trump la puesta de sol sobre los jardines de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS 11 de 13 Los Macron muestran a Trump la pinacoteca de Versalles. 12 de 13 Los Macron muestran a Trump la pinacoteca de Versalles. 13 de 13 Las siluetas de Macron y Trump vistos desde el exterior REUTERS/Evelyn Hockstein Donald Trump Versalles Emmanuel Macron Brigitte Macron