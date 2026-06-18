P. Fava
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    Emmanuel y Brigitte Macron esperan para recibir a Donald Trump en el palacio de Versalles.

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    La limusina que transporta al presidente de EEUU estaciona frente al palacio de Versalles

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    El caluroso saludo entre Macron y Trump a su llegada

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    Donald Trump saluda con dos besos a Brigitte Macron

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    Los Macron guían a Trump por las escalinatas de Versalles.

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    Emmanuel y Brigitte Macron guían a Donald Trump por los pasillos del palacio de Versalles.

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    Emmanuel Macron ejerce de guía para Donald Trump en la Galería de los espejos de Versalles.

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    Trump se dirige a la prensa bajo la mirada de los Macron en Versailles.

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    Macron y Trump escenifican su complicidad durante la visita privada al palacio de Versalles.

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    Los Macron observan junto a Donald Trump la puesta de sol sobre los jardines de Versalles.

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    Los Macron muestran a Trump la pinacoteca de Versalles.

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    Los Macron muestran a Trump la pinacoteca de Versalles.

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    Las siluetas de Macron y Trump vistos desde el exterior

    REUTERS/Evelyn Hockstein