EEUU recurre a su propia 'flota fantasma' para extraer petróleo de Ormuz: "Imitan técnicas de China, Rusia o el propio Irán"

Aunque se estima que han circulado unos 90 millones de barriles mediante este sistema, la cifra es significativamente menor a los niveles previos al conflicto y representa una solución temporal ante la crisis en la región.

Los petroleros navegan con transpondedores y luces apagadas, escalonando el cruce del estrecho de Ormuz para evitar ataques de Irán, lo que incrementa el riesgo de colisiones y accidentes.

Estas operaciones, supervisadas por el ejército estadounidense, se han realizado principalmente frente a las costas de Fuyaira (EAU) y el puerto omaní de Sahar, involucrando al menos 92 buques desde mayo.

Estados Unidos ha recurrido a transferencias clandestinas de petróleo entre buques en el golfo de Omán, imitando tácticas usadas por China, Rusia e Irán para eludir bloqueos y sanciones.

El ejército de los Estados Unidos ha supervisado decenas de transferencias clandestinas de petróleo de un buque a otro para tratar de mantener el flujo de las exportaciones en el golfo Pérsico. Se trata de una táctica copiada a las 'flotas fantasma' que utilizan países sancionados internacionalmente como China, Rusia o el propio Irán, informa Reuters.

La agencia ha podido identificar los puntos específicos en los que se realizan las transferencias de petróleo. Según sus fuentes, el primero se encuentra frente a las costas de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y el otro frente al puerto omaní de Sahar. Comenzó a principios de mayo y al menos 92 buques se han visto implicados en los trasvases.

El helicóptero Apache derribado por Irán el 9 de junio participaba en la misión proporcionando vigilancia para el intercambio, según las fuentes militares consultadas. Utilizando imágenes por satélite, Reuters contabilizó seis pares de buques cisterna agrupados en una zona reducida frente al puerto de Sahar el día en que el Apache fue derribado.

Las transferencias se ubican en el golfo de Omán, cerca de la desembocadura del estrecho de Ormuz y en el límite trazado por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, creada por Irán para gestionar el tráfico marítimo. Los barcos que no cumplen sus instrucciones corren el riesgo de ser atacados con drones y misiles por la Guardia Revolucionaria Islámica.

El pasado fin de semana, según el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, un "proyectil de origen desconocido" impactó contra un petrolero frente a las costas de Omán. El puerto de Fuyaira en EAU, así como los petroleros que ahí fondean, también han sido atacados en las últimas semanas.

Las transferencias de barco a barco, consideradas arriesgadas e ineficientes, parecen formar parte de los esfuerzos de la administración Trump por restablecer el tráfico petrolero, estrangulado desde el comienzo de la operación 'Furia Épica' por el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz por parte de Irán, y el bloqueo de los puertos iraníes ordenado por EEUU.

Una imagen por satélite de varios de los petroleros emparejados en el golfo de Omán. Reuters

Una investigación de Reuters publicada el 20 de mayo reveló que Irán ha establecido su propio sistema para guiar a los barcos por el lado opuesto del Estrecho, que incluye puestos de control en islas, acuerdos diplomáticos y, en ocasiones, el cobro de tasas.

Salidas escalonadas y rutas guiadas

Las operaciones de transferencia estadounidenses están tuteladas por el Ejército de EEUU. Los petroleros navegan hasta un punto de encuentro a la entrada del estrecho, y escalonan el cruce para mantener una distancia de entre 3.000 y 4.000 metros. Sus transpondedores están desconectados y sus luces apagadas, según las fuentes.

"Los estadounidenses te están observando obviamente todo el tiempo", confiesa una fuente conocedora de la operación, a medida que los buques van pasando por cada punto de ruta (waypoints).

Tras salir de la zona de control de Irán, los petroleros se acoplan con los barcos receptores, que son supertransportadores de crudo (VLCC, por sus siglas en inglés). El trasvase tarda entre 24 y 40 horas en completarse. A continuación, los buques vacíos regresan por el estrecho y los VLCC recién cargados prosiguen hacia su destino.

Pero la operación es arriesgada. "Sencillamente, no se sabe cuándo Irán puede decidir usar drones o lanchas de ataque rápido para impedir que incluso esos barcos transiten por el estrecho", explica Noam Raydan, analista del Washington Institute especializado en riesgos marítimos.

La técnica del trasvase de barco a barco ha sido utilizada por Irán durante años para eludir las sanciones ocultando el origen del petróleo. Los iraníes suelen operar únicamente con un par de barcos, para evitar ser detectados. Además, sus exportaciones de antes de la guerra eran relativamente pequeñas.

La operación liderada por EEUU, que implica transferencias masivas, ofrece a los productores del Golfo una mejor protección frente a los ataques de represalia iraníes para que puedan trasladar productos petrolíferos, crudo e hidrocarburos a los compradores internacionales.

Basándose en las imágenes, Reuters calculó que al menos 90 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos pueden haber circulado por el estrecho de esta manera desde principios de mayo. Los volúmenes, basados en la capacidad de carga de los petroleros, siguen siendo pequeños en comparación con la media anterior a la guerra, de unos 20 millones de barriles diarios.

"Resulta irónico que Estados Unidos esté imitando el manual de estrategia de China, Rusia, Corea del Norte e incluso Irán, cuyas llamadas 'flotas fantasma' fueron pioneras en estas técnicas precisamente para evadir las sanciones de EEUU y de la ONU", escribió el viernes Michael Froman, presidente del Council on Foreign Relations.

Imagen por satélite de dos petroleros acoplados en paralelo frente a la costa de Sohar en Oman. Distribution Airbus DS/Reuters

"Una solución temporal y excepcional"

Varios operadores internacionales están involucrados en estas maniobras. Uno de ellos, Dynacom Tankers Management, con sede en Grecia, ha aludido a la necesidad de "encontrar formas creativas" para seguir transportando petróleo a través del estrecho desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

"La libertad de navegación es esencial y nadie puede imponer peajes ni ninguna otra tasa", declaró George Procopiou, fundador de Dynacom, en una conferencia sobre transporte marítimo en Atenas el 1 de junio. "Estamos aquí para servir, y Grecia tiene la tradición de romper bloqueos desde la antigüedad", afirmó. "No quiero entrar en más detalles, pero creo que las indirectas bastan para entender a qué me refiero".

Sin embargo, alertan otras fuentes, la práctica de apagar los transpondedores entraña un mayor riesgo de colisión entre los barcos, que viajan de noche con las luces apagadas a velocidades que no permiten maniobrar con facilidad.

Los operadores que desean acceder al sistema deben someterse a un proceso de revisión de conformidad antes de que se les asignen ventanas de tránsito. Se tramita a través de la oficina de Cooperación Naval y Orientación para el Transporte Marítimo de la Marina estadounidense en Baréin.

Dos documentos preliminares de conformidad obtenidos por Reuters exigían a los operadores que facilitaran historiales completos de seguimiento geoespacial, la declaración total de la propiedad real, la declaración de la carga y la disposición a permitir análisis de la misma.

Si son aprobados, a los buques participantes se les asignan ventanas de tránsito y permanecen en contacto con la oficina militar estadounidense en Baréin durante todo el viaje.

Las exportaciones de los Emiratos representan una parte sustancial de la operación, según los registros de navegación consultados por Reuters. Las fuentes afirman que la compañía petrolera nacional estatal de los EAU, ADNOC, ha sido uno de los participantes más activos en los trasvases liderados por EEUU.

La Kuwait Oil Tanker Company también ha participado activamente en las transferencias. Unos 2.3 millones de barriles de crudo fueron extraídos de uno de sus barcos frente a las costas de Sahar el 6 de junio, uno de los días de mayor actividad. "No veo una solución permanente en todo esto", valora Raydan. "Se trata de una solución temporal para tiempos excepcionales".