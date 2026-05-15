Donald Trump ha asegurado este viernes antes de almorzar con su homólogo chino Xi Jinping que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho [de Ormuz] se abra", ha expresado el presidente estadounidense en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China.

Trump ha reiterado que fue Irán quien decidió cerrar el cruce estratégico y que Estados Unidos decidió entonces "cerrarlo encima de ellos, pero queremos que se abra", porque es "algo desquiciado y no es bueno".

Las declaraciones de Trump siguen la línea de los detalles compartidos por la Casa Blanca sobre el contenido de las conversaciones entre ambos mandatarios el día anterior y con las declaraciones de la Cancillería china. Pekín ha exigido abrir la puerta del diálogo y poner fin al conflicto, que pasa ahora por un período de alto el fuego y de negociaciones mediadas por Pakistán entre Washington y Teherán.