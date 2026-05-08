Irán y EEUU lanzan ataques cruzados a barcos en Ormuz pero Trump asegura que el alto el fuego "continúa vigente"

El presidente estadounidense Donald Trump organiza un evento con luchadores de la UFC en la Casa Blanca. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Irán denuncia que Estados Unidos ha violado el alto el fuego atacando dos embarcaciones y zonas civiles en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos asegura que Irán fue quien inició las hostilidades, y ha respondido atacando centros de mando y control e instalaciones militares iraníes. Donald Trump afirma que el alto el fuego sigue vigente a pesar del intercambio de ataques, calificando la represalia estadounidense como un "golpecito de amor". La Guardia Revolucionaria iraní describe su respuesta como una operación amplia y precisa, usando misiles balísticos y drones contra barcos militares estadounidenses.

Irán ha denunciado en la noche de este jueves que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones que navegaban por Ormuz y varias zonas civiles, a lo que dice haber respondido con una andanada de bombardeos contra barcos militares estadounidenses que transitaban por el enclave.

Estados Unidos, por su parte, asegura que Irán ha sido quien ha iniciado de nuevo las hostilidades, aunque inmediatamente después el Comando Central de EEUU ha informado de que ha atacado "centros de mando y control" e instalaciones militares iraníes.

A pesar de este fuego cruzado, el primero desde que la tregua entró en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el alto el fuego "continúa vigente".

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí sufrieron graves daños", ha asegurado el mandatario en Truth Social.

"Quedaron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas", agrega en el mensaje.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, el inquilino de la Casa Blanca ha calificado estos ataques de represalia contra objetivos iraníes como un "golpecito de amor".

Las primeras informaciones señalan a que EEUU ha atacado un petrolero iraní que se alejaba de la costa de la república islámica para dirigirse hacia el estrecho de Ormuz en las aguas de la región de Jask, y contra otro barco que precisamente estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos, según un comunicado de las fuerzas militares iraníes recogido por la agencia Tasnim.

Además, según el Ejército iraní, EEUU también habría lanzado ataques "en cooperación con países de la región" contra "zonas civiles" en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

Como respuesta a la "violación del alto el fuego" firmado hace un mes, el Ejército de Irán "ha respondido inmediatamente atacando embarcaciones militares de EEUU en la zona del este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, generando daños significativos", añaden en el comunicado.

La Guardia Revolucionaria iraní ha descrito estos ataques una "operación amplia y precisa" que ha implicado el desplazamiento de destructores al estrecho, así como el uso de misiles balísticos y drones con múltiples ojivas.

Tras ello, el Comando Central de Estados Unidos ha informado de que ha atacado centros de "mando y control", en represalia a los misiles lanzados contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason cuando atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

Antes de estos ataques, Trump había asegurado que veía "muy posible" que se concretara un acuerdo de paz con Teherán.

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