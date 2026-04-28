El centroderecha israelí forma coalición para derrotar a Netanyahu en las elecciones de octubre: "El cambio es posible"

Las encuestas prevén un empate entre el Likud de Netanyahu y el partido de Bennett, sin mayorías claras para formar gobierno en el parlamento israelí.

Lapid y Bennett, con diferencias ideológicas notorias, ya gobernaron juntos en una coalición previa que terminó en 2022 tras 18 meses.

El nuevo partido, Yajad, busca superar la polarización política y atraer a votantes descontentos de la derecha moderada y el centroderecha.

Yair Lapid y Naftali Bennett han formado una coalición centrista-derechista para intentar derrotar a Benjamín Netanyahu en las elecciones de octubre en Israel.

El centrista Yair Lapid y el derechista Naftali Bennett, anunciaron este domingo que unirán sus fuerzas de cara a las elecciones parlamentarias de octubre en Israel. Su objetivo es echar a Benjamín Netanyahu del Gobierno.

El nuevo partido, encabezado por Bennett, se llama Yajad, 'juntos' en hebreo. Su líder declaró en una comparecencia ante los medios: "Nos unimos para enviar un mensaje al pueblo de Israel. La era de la polarización ha terminado".

Lapid describió a Bennett como "un líder de la derecha, pero de una derecha liberal, decente y que cumple las leyes". Ante los medios mostraron sus diferencias políticas e ideológicas, presentándolas como un ejemplo de colaboración en un contexto nacional profundamente fracturado.

En la rueda de prensa, Lapid se refirió al ejemplo del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Afirmó que había perdido las elecciones tras 16 años en el poder "porque el pueblo creyó que el cambio era posible". "Los húngaros se unieron detrás de un candidato", añadió.

Yair Lapid es el actual jefe de la oposición en la Knéset, el parlamento israelí. Encabeza una formación de centro laico, con fuerte base en las clases medias urbanas y seculares. Su popularidad reciente ha bajado: es visto como débil en temas de seguridad nacional.

Ha sido muy crítico con el peso político de los partidos ultraortodoxos que sostienen a Netanyahu en el poder. Su posición sirvió de presión para limitar algunos de sus privilegios, como la exención del servicio militar.

Naftali Bennett se presenta como un "sionista liberal de derechas". Reafirma la identidad judía y propone un modelo liberal, pero con una imagen más moderna y tecnocrática, apartada de la ultraderecha religiosa tradicional.

Ha sido referente del sionismo religioso, aunque ahora pone el énfasis en el modelo económico, más que en el social. Su base incluye votantes conservadores en temas identitarios.

En el asunto de Palestina guardan posiciones muy alejadas: Lapid expresó en el pasado la idea de "dos Estados para dos pueblos". Bennett se opone abiertamente al establecimiento de un Estado palestino. Por el contrario, respalda la expansión de los asentamientos israelíes.

Socios por segunda vez

Ambos políticos ya formaron en 2021 una coalición de ocho partidos que puso fin a 12 años ininterrumpidos de gobierno de Netanyahu. En los 18 meses que duró su Gobierno, se sucedieron en el cargo de primer ministro.

La coalición se rompió a finales de 2022 y se convocaron las quintas elecciones en tres años. En esa ocasión ganó el Likud, liderado por Benjamín Netanyahu, con un 23,41% de los votos, seguido del Yesh Atid, la agrupación de Yair Lapid, con el 17,78% de apoyo. Los ultraortodoxos apoyaron la formación del gobierno del actual primer ministro.

Netanyahu es el político que más tiempo ha estado al frente del gobierno de Israel. Suma 17 años en tres legislaturas, cuatro más que David Ben-Gurión, considerado el 'padre de la patria' de Israel.

Las encuestas muestran una aritmética parlamentaria sin mayorías claras. El medio Maariv ('Atardecer' en hebreo) publicó a primeros de abril una encuesta que muestra un empate técnico entre el Likud de Netanyahu y el partido de Bennett. Ambos obtendrían 24 escaños, lejos de los 61 necesarios para formar mayoría en la Knéset.

El Yesh Atid de Lapid solo obtendría 7 asientos en la asamblea. La encuesta se realizó casi un mes antes del anuncio de Bennett y Lapid de este domingo. Al unir sus fuerzas, persiguen atraer a otros descontentos de la derecha moderada y el centroderecha para desbancar a Netanyahu.

La formación de mayorías en el parlamento de Jerusalén siempre es compleja. El partido que emerja de las elecciones con el mayor número de diputados electos tendrá más probabilidades de configurar una mayoría estable.

El sondeo de abril presenta una realidad social y política polarizada. La popularidad de Netanyahu se derrumbó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, ha remontado.

La 'unidad nacional' en torno a la guerra de Irán ha elevado el respaldo a la campaña militar, pero el primer ministro sigue lejos de un apoyo popular masivo. Aunque su popularidad ha mejorado respecto a los resultados de 2023, una parte importante de la población desconfía de su gestión y se muestra abierta a alternativas.