Trump anuncia que el alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas más

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, el embajador de Estados Unidos en Líbano , Michel Issa, la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, Donald Trump, Marco Rubio y JD Vance. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Israel y Líbano han acordado extender tres semanas más el alto el fuego, tras una reunión en la Casa Blanca anunciada por Donald Trump. La tregua militar, inicialmente de 10 días, fue declarada tras seis semanas de ofensiva israelí en Líbano, que dejó más de 2.000 muertos y un millón de desplazados. A pesar del acuerdo, los bombardeos entre Hezbolá e Israel continúan, y Hezbolá ha reivindicado recientes ataques en respuesta a supuestas violaciones del alto el fuego. El Gobierno libanés insiste en negociar directamente con Israel y rechaza la mediación de Irán en las conversaciones de paz.

Israel y Líbano han acordado extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Se trata de una ampliación de la -frágil- tregua militar de 10 días declarada el pasado 16 de abril entre ambos países tras seis semanas de ofensiva israelí en el país árabe, una operación paralela a la de Irán que dejó un balance de 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.

A pesar de que había un pacto de no agresión, los bombardeos entre Hezbolá e Israel no se han detenido, aunque ambas partes buscan un acuerdo de paz definitivo.

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"¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. [...] ¡Fue un gran honor participar en esta histórica reunión!" ha añadido el mandatario estadounidense en una publicación en Truth Social.

Trump hace así alusión al encuentro celebrado este jueves en el Despacho Oval entre Trump, JD Vance, Marco Rubio, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa; la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad; y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

En este comunicado, Trump añade que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza.

El anuncio de la extensión del alto el fuego llega horas después de que el ejército israelí informara de que había interceptado varios lanzamientos de misiles procedentes de Líbano. Anteriormente, sonaron sirenas en el área de Shtula, cerca de la frontera.

Este potencial acuerdo podría reforzar el endeble alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que considera que el país árabe debería ser incluido en lo acordado entre Washington y Teherán y lo ve como una condición indispensable para dejar de bloquear el estrecho de Ormuz.

Estos ataques, en plena reunión en la Casa Blanca, han sido reivindicados por Hezbolá.

En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El grupo chií ha defendido sus andanadas como una "respuesta a la violación del alto el fuego de Israel" por sus ataques contra el sur del país. Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí en el Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese a este armisticio.

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