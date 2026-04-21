La negociación entre EEUU e Irán se tambalea: Vance retrasa su partida a Pakistán y Teherán no confirma su participación

Las claves

Las claves Generado con IA La negociación entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, mediada por Pakistán, está en peligro debido a la falta de confirmación de Teherán para asistir. El alto el fuego de quince días anunciado por Donald Trump expira este miércoles y no hay señales de que las partes vayan a prorrogarlo. Trump ha reiterado su interés en lograr un "gran acuerdo" con Irán, pero advierte con reanudar la guerra si no recibe una respuesta satisfactoria. Pakistán, mediador en el proceso, sigue esperando una respuesta oficial de Irán sobre su participación en las conversaciones.

El proceso negociador que Irán y Estados Unidos inauguraron el pasado sábado en Islamabad, bajo la mediación de Pakistán, pende de un hilo. El alto el fuego de quince días anunciado por Donald Trump expira este miércoles sin visos de que las partes decidan ampliar el plazo.

Trump no considera necesario prorrogar la tregua, aunque al mismo tiempo reitera su interés en alcanzar un "gran acuerdo" con Teherán, y parece dispuesto a enviar a Pakistán a su vicepresidente, JD Vance, que encabezó la delegación diplomática que entabló el primer contacto directo con los negociadores iraníes desde el inicio de la guerra.

El problema es que Irán sigue sin confirmar su presencia en la mesa de diálogo de Islamabad. Los mediadores paquistaníes reconocen que sus interlocutores en Teherán todavía no les han hecho saber sus planes.

El inquilino de la Casa Blanca amenaza con reanudar la guerra en caso de no recibir una respuesta gratificante por parte de Irán, y dice que su ejército "se muere por entrar en acción".

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