Vance negocia con Irán y Trump se jacta de que los barcos de EEUU ya están limpiando de minas el estrecho de Ormuz

Donald Trump adoptó una postura más agresiva, restando importancia al acuerdo con Irán y jactándose de logros militares estadounidenses en la región.

Irán negó rotundamente el despliegue de buques estadounidenses en el estrecho y afirmó que mantiene el control total de la vía marítima.

El Pentágono anunció el inicio de operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, asegurando que busca garantizar la libre circulación comercial.

EEUU e Irán concluyeron en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas, mostrando ambas partes un optimismo cauteloso.

En una jornada marcada por la ambivalencia entre el diálogo y la demostración de fuerza, EEUU e Irán han concluido en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con un "optimismo" cauteloso.

Mientras las delegaciones intercambiaron actas para un posible acuerdo de paz, el Pentágono anunció el inicio de operaciones de desminado en el Estrecho Ormuz.

Esta maniobra naval, presentada por Washington como un hecho consumado, ha sido recibida con una rotunda negativa por parte de las autoridades militares de la República Islámica.

La capital paquistaní se ha convertido en el escenario del contacto de más alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance junto a figuras clave como Jared Kushner y Steve Witkoff, mantuvo una reunión de más de dos horas con la representación iraní.

Este encuentro estuvo liderado por la parte de Teherán por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Fuentes diplomáticas confirmaron que la primera fase concluyó positivamente, con una fuente iraní bajo condición de anonimato señalando que ambas partes se muestran 'optimistas' sobre el resultado de las conversaciones.

Tras un receso para la oración y una cena de trabajo, los expertos de ambos países continúan examinando los flecos de un acuerdo que podría extenderse durante la jornada del domingo.

Limpieza del Estrecho

Dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron este sábado una operación para "establecer las condiciones" necesarias para la retirada de minas en el estrecho de Ormuz.

Según anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (Centcom), la misión busca limpiar los artefactos colocados por Irán en esta estratégica vía marítima.



Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico como parte de una misión de vigilancia.

El buque estadounidense USS Frank E. Peterson. U.S Army

Según indicó el Centcom en un comunicado, el objetivo es garantizar que la zona quede completamente libre de las minas marinas arrojadas por la Guardia Revolucionaria iraní.



"Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio", declaró el máximo responsable del Centcom, el almirante Brad Cooper.



El Centcom subrayó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por EEUU e Israel contra la república islámica, es "una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial".



"Fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a las labores de limpieza en los próximos días", apuntó.

Desmentido de Teherán

Irán rechazó de forma tajante las afirmaciones del Centcom. El régimen negó el supuesto despliegue de los dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar minas.

"Se desmiente enérgicamente la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho", afirmó el coronel Ebrahim Zolfagari.

El portavoz del Comando Jatam al Anbia realizó estas declaraciones a través de la televisión estatal iraní.

Según el mando militar, la versión de Washington sobre el acercamiento de sus buques es falsa.

El portavoz castrense aseguró que el control sobre el tránsito de cualquier buque permanece bajo el mando de las Fuerzas Armadas de Irán.

El desdén de Trump

Mientras JD Vance busca un consenso en Islamabad, el presidente Donald Trump ha mostrado una postura mucho más agresiva y desapegada ante los periodistas.

El mandatario aseguró que el hecho de que se llegue o no a un acuerdo con Irán "no me supone ninguna diferencia", restando peso político a la mesa de negociación.

Trump reiteró que las fuerzas estadounidenses ya han cumplido sus objetivos militares clave.

Según el presidente, EEUU ha neutralizado la fuerza aérea, la armada y el liderazgo de Irán, lo que le permite ahora trabajar unilateralmente para abrir el estrecho de Ormuz.

En sus declaraciones, no ahorró críticas hacia sus aliados internacionales y la OTAN, de quienes dijo que "no nos ayudaron".