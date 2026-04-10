La enésima contradicción de Trump amenaza la reapertura de Ormuz: "Más le vale a Irán no estar cobrando un peaje"

El presidente estadounidense Donald Trump abandona la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca tras una rueda de prensa en Washington, el 6 de abril de 2026. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha criticado duramente la decisión de Irán de imponer un peaje de 1 dólar por barril de petróleo que cruce el Estrecho de Ormuz. Irán justifica el cobro como una 'tasa de seguridad' y exige que el pago se realice exclusivamente en criptomonedas, esquivando sanciones estadounidenses. Teherán restringirá el paso a un máximo de 15 buques diarios y obliga a seguir rutas estrictas, bajo amenaza de minas navales en el estrecho. Las tensiones han elevado el precio del petróleo Brent un 0,8%, situándose por encima de los 96,7 dólares por barril.

La posibilidad de un peaje en el estrecho ha provocado el enfado del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha utilizado su perfil en Truth Social para expresarlo.

"¡Más les vale no estar haciéndolo, y si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", sentenció el mandatario en un mensaje cargado de mayúsculas y signos de exclamación.

El origen de esta nueva crisis diplomática se encuentra en la denuncia de que Irán ha intentado imponer una tasa de 1$ por cada barril de petróleo que transite por la zona.

Una hora después, también a través de Truth Social, el presidente denunciaba que Irán está haciendo un trabajo pésimo, "¡Ese no es el acuerdo que tenemos!".

Captura de pantalla del perfil de Truth Social de Donald Trump.

Esta medida, que Teherán justifica como una "tasa de seguridad", ha sido recibida en Washington como una declaración de guerra económica.

Según declaraciones de Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo de Irán, recogidas por el Financial Times, Teherán ha dado un paso audaz y provocador.

El régimen exigirá que el pago de estos peajes se realice exclusivamente en criptomonedas.

Peaje como estrategia

El pago de este peaje es un movimiento estratégico diseñado para mantener el control sobre Ormuz durante el actual alto el fuego de dos semanas con EEUU.

La maniobra permitiría a Irán procesar ingresos fuera del alcance del sistema financiero tradicional y de las sanciones impuestas por Washington.

Para la administración de Trump, este cobro es ilegal y constituye una violación directa de la libertad de navegación.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió un comunicado el 9 de abril en el que aseguró que Irán llevará la "gestión" del Estrecho de Ormuz a una "nueva fase".

Este anuncio es consistente con la estrategia observada en las últimas semanas: utilizar el estrecho como un punto de apalancamiento perpetuo, incluso más allá del fin de las hostilidades.

Irán está tomando medidas quirúrgicas para ejercer control sobre el tráfico marítimo, con el efecto neto de mantener los precios del petróleo artificialmente altos.

Al limitar el flujo de crudo, el gobierno iraní busca generar una presión económica sobre Estados Unidos con el fin de obtener ventajas en las negociaciones de paz actuales.

Rutas designadas

Una fuente iraní de alto nivel reveló a medios estatales rusos que Irán no permitirá que más de 15 buques transiten por el estrecho por día durante el alto el fuego.

Esta cuota es apenas una fracción del tráfico normal en la zona, lo que garantiza un cuello de botella constante en el suministro energético mundial.

Además, la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán ha publicado gráficos que instruyen a los capitanes de los buques a seguir rutas de entrada y salida estrictamente designadas.

Estas rutas, coordinadas por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), tienen la particularidad de desviar el tráfico internacional hacia aguas territoriales controladas directamente por Irán.

La justificación iraní para este desvío es la seguridad. El régimen advierte que los buques corren un riesgo extremo de golpear minas navales si se salen de los canales marcados.

Esta amenaza no es insustancial: funcionarios estadounidenses confirmaron el pasado 23 de marzo la presencia de al menos una docena de minas iraníes en el estrecho, convirtiendo el tránsito en una ruleta rusa logística.

Impacto en el crudo

En respuesta a las amenazas de Donald Trump contra Irán, el precio del petróleo Brent, el que usamos de referencia en Europa, ha subido un 0,8% a primera hora de este viernes.

Esta subida, situaya por encima de los 96,7 dólares por barril. Para entender la magnitud del salto: antes de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio estaba en apenas 72 dólares.

En Estados Unidos, el barril West Texas también se ha encarecido hasta los 98,4 dólares.

En este pulso de voluntades entre las amenazas de la Casa Blanca y la 'nueva fase' estratégica de Irán, la libertad de navegación en el estrecho sigue siendo la gran rehén de una guerra económica que no deja de escalar.