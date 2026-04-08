Liberan a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Irak por un grupo terrorista proiraní

Las claves nuevo Generado con IA La periodista estadounidense Shelly Kittleson ha sido liberada tras haber sido secuestrada en Bagdad por la organización terrorista Kataib Hezbolá. La liberación se produjo tras la intervención de autoridades estadounidenses e iraquíes, con la condición de que Kittleson abandone Irak de inmediato. Kataib Hezbolá, vinculada a Irán y parte de las Fuerzas de Movilización Popular, ya ha perpetrado secuestros de extranjeros anteriormente. Kittleson, reportera experimentada en zonas de conflicto, fue secuestrada el 31 de marzo en el centro de Bagdad y su caso destaca la situación de peligro para periodistas en Irak.

La periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada la semana pasada por una organización terrorista en Bagdad, Irak, ha sido liberada, según ha anunciado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.



Rubio ha agradecido al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación".



El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Kittleson había sido detenida por la organización terrorista Kataib Hezbolá, el pasado 31 de marzo cuando circulaba por las calles de la capital iraquí.

Footage shows the abduction of U.S. journalist Shelly Kittleson in Baghdad. pic.twitter.com/MAtnZmWz80 — Open Source Intel (@Osint613) March 31, 2026

Antes del anuncio de Rubio, el portavoz y responsable de seguridad del grupo terrorista, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram que "en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente (Mohamed Shia al Sudani), hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato".



Además, advirtió de que esta "iniciativa no se repetirá en los próximos días", dado que se encuentran actualmente en un "estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam".



Kataib Hezbolá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paraguas que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak.

Este grupo ya secuestró en 2023 a la investigadora ruso israelí Elizabeth Tsurkov, de la Universidad de Princeton, que estuvo retenida durante más de dos años.



Kittleson, que vive en Italia, es una experimentada periodista freelance que ha trabajado en varias zonas de conflicto, como Afganistán y Siria, y trabajó para medios como la agencia italiana ANSA y el diario digital estadounidense Al Monitor.



Un periodista amigo de Kittleson afirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que ella se alojaba sola en un modesto hotel en la zona de Saadoun y que se reunieron aproximadamente una hora antes de su secuestro, el 31 de marzo.

Según The New York Times, Kittleson fue secuestrada en una concurrida calle en el centro de Bagdad. Sus captores se la llevaron en un coche que fue alcanzado en una carretera de las afueras por las fuerzas de seguridad. Aunque el vehículo volcó, los secuestradores lograron llevarse a la reportera en otro coche que participaba en el rapto, logrando escapar.



Irak concentra el 10% de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo, y antes del secuestro de Kittleson, dos periodistas extranjeros y siete iraquíes estaban desaparecidos en el país, todos ellos confirmados o sospechosos de haber sido secuestrados.



El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el CPJ.