Una operación de despiste de la CIA permitió al Pentágono rescatar al segundo piloto oculto en la cresta de un monte

Aeronaves estadounidenses destruidos durante la misión de EEUU para encontrar al piloto desaparecido en Irán. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Una operación de engaño de la CIA permitió al Pentágono rescatar con vida, aunque gravemente herido, al segundo piloto estadounidense oculto en una cresta montañosa de Irán. Estados Unidos e Irán compitieron intensamente durante dos días para localizar al piloto, considerado clave como posible moneda de cambio en el conflicto. Irán ofreció una recompensa por la captura del piloto y asegura que frustró el rescate, afirmando haber alcanzado varios helicópteros y aviones estadounidenses. La misión estadounidense movilizó a cientos de efectivos, aviones y helicópteros, y fue descrita como una de las más complejas en la historia de sus fuerzas especiales.

Tanto Estados Unidos como Irán han estado durante dos días compitiendo en una búsqueda frenética para localizar a uno de los dos tripulantes del caza F-15 que estaba en paradero desconocido.

Dar con él significaba tener una ventaja en la guerra, ya que de haberlo encontrado los iraníes podrían haberlo usado como una moneda de cambio y ejercer presiones sobre Trump.

Una carrera a contrarreloj que ha concluido esta mañana cuando Donald Trump ha anunciado a través de un mensaje en Truth Social que el ejército de EEUU había conseguido rescatarlo con vida aunque estaba "gravemente herido".

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", dice Trump en su mensaje.

Por su parte, Irán ha desmentido a Estados Unidos poco tiempo después del anuncio de su presidente y ha asegurado que frustró el intento de rescate del segundo piloto y que, además, alcanzaron varias aeronaves, "incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130".

Una misión que a pesar de haberla completado con éxito, no ha estado exenta de peligro. Algo que ha remarcado el mandatario estadounidense asegurando que se trató de una arriesgada intervención "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán".

Precisamente debido a la complejidad de este tipo de incursiones "rara vez se intenta, debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!", precisó Trump.

Refugio en la montaña

La presión en ambos ejércitos no paraba de subir. Por un lado, Irán ofreció 100.000 millones de riales (76.000 dólares estadounidenses), así como un "reconocimiento especial" como jugosa recompensa para quien entregara con vida al "piloto estadounidense criminal".

Al mismo tiempo, Trump desplegó una operación de búsqueda de gran envergadura, que permitió que el Equipo 6 de los Navy SEAL rescatara con vida al piloto.

Pero, con la esperanza puesta en que el ejército de Estados Unidos le localizase, el coronel trató de salvaguardar su propia vida y buscó malherido un refugio en las montañas de Irán.

Este segundo piloto permaneció oculto tras las líneas enemigas con poco más que una pistola para poder defenderse en caso de que diesen con él los iraníes.

Tras eyectarse del avión, el oficial se refugió en una grieta de la montañ, y durante un tiempo su ubicación fue desconocida tanto para las fuerzas estadounidenses que trataban de rescatarlo como para las iraníes que intentaban capturarlo.

El aviador logró evadir a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas. Anduvo durante una cresta montañosa durante 2.134 metros hasta lograr un refugio para esperar su rescate, según la versión que ha dado un alto mando militar al New York Times.

El militar contaba con una baliza y un sistema de comunicaciones seguras para coordinar su rescate, aunque limitó su uso para evitar que las fuerzas iraníes detectaran su señal.

En mitad de esta batalla por tratar de dar con el coronel, la CIA trató de ganar ventaja sobre los iraníes.

Así el servicio de inteligencia estadounidense puso en marcha una operación de engaño para despistar a las fuerzas iraníes.

Les hizo creer que el aviador ya había sido evacuado y abandonaba el país en un convoy terrestre, según ha explicado el alto funcionario.

Posteriormente, la agencia logró localizar su escondite y transmitió la información al Pentágono, que organizó la misión de rescate.

Zona en la que se busca al piloto de EEUU desaparecido en Irán.

La operación movilizó a cientos de efectivos de fuerzas especiales y distinto personal militar, así como decenas de aviones de combate y helicópteros estadounidenses, además de capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otro tipo.

Aviones de ataque estadounidenses bombardearon y abrieron fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos alejados de la zona donde se ocultaba y cuando los comandos se aproximaron, efectuaron disparos para contener a las fuerzas iraníes, aunque no se produjo un enfrentamiento directo, añadió la misma fuente.

Un alto cargo militar estadounidense describió la operación al New York Times como una de las más complejas y exigentes en la historia de las fuerzas especiales del país. Y ello debido al terreno montañoso, las heridas del aviador y la rapidez con la que las fuerzas iraníes se desplegaron en la zona.

En un giro inesperado tras el rescate, dos aviones de transporte destinados a evacuar a los comandos y a los aviadores quedaron inutilizados en una base remota en Irán.

Los mandos optaron por enviar tres aeronaves adicionales para extraer a todo el personal y decidieron destruir los dos aparatos averiados para evitar que cayeran en manos iraníes.

El F-15E fue abatido en una región iraní donde existe una notable oposición al régimen, lo que pudo facilitar que el aviador recibiera ayuda de la población local para encontrar refugio.

Irán desmiente a EEUU

Irán afirmó este domingo que frustró el intento de Estados Unidos de rescatar al piloto del caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

Desde el régimen iraní afirman que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Han calificado el episodio como una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní acusa a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.