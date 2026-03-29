El impacto de los restos de un misil iraní causa una fuga de materiales peligrosos en una zona industrial al sur de Israel

Incendio en una zona de industrias químicas en el sur de Israel este domingo. X Bomberos de Israel (@102_IL)

Las claves nuevo Generado con IA Restos de un misil iraní impactaron en una zona industrial del sur de Israel, provocando fugas de materiales peligrosos. Bomberos trabajan para contener y sellar los contenedores dañados, enfriar tanques cercanos y extinguir el incendio en la zona de Neot Hovav. Se desplegaron equipos especializados en armas químicas y se evacuó a trabajadores de la planta afectada y las industrias cercanas. Solo se ha reportado una persona herida leve tras el incidente, según fuentes de emergencias israelíes.

El impacto de los restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener, anunció el cuerpo en un comunicado.

"Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas", ha informado este cuerpo de emergencia, que ha compartido imágenes del intenso incendio desatado en una de las fábricas de la zona de Neot Hovav, en el desierto del Néguev.

El Ejército israelí considera que el impacto es de los restos de la intercepción de un misil iraní, aunque desconoce por el momento si se trataban de fragmentos que contaban aún con carga explosiva.

Neot Hovav alberga distintas industrias químicas y plantas de gestión de residuos peligrosos, como Ecosol o la estatal ESC.

"Se enviaron al lugar tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beersheba, que comenzaron a evaluar el nivel de peligro y las concentraciones de sustancias en la zona afectada", continúa el mensaje de los Bomberos.

Además, los bomberos están trabajando para enfriar los tanques próximos a la zona del impacto para evitar que el incendio se expanda o exploten. También recurren a escuadrones aéreos para contribuir a la extinción del fuego.

לוחמי האש פועלים באירוע חומרים מסוכנים במועצת רמת חובב



כמשנה זהירות ובשל אופי האירוע, התבקשו עובדי המפעל והמפעלים הסמוכים להתפנות מהאזורים החשופים ולהסתגר במבנים מוגנים עד לסיום פעולות הזיכוי המבצעי. בשלב זה לא דווח על נפגעים. pic.twitter.com/an8wC4k4LN — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) March 29, 2026

Sólo una persona ha resultado herida leve por el ataque, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, que cita a los servicios de emergencias.

Los bomberos pidieron la evacuación de la planta afectada y las industrias vecinas, llamándolos a buscar refugio en edificios protegidos hasta que finalicen su labor.

"Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier preocupación de riesgo al público o el medioambiente se descarte", concluye la nota.