La delegada de Cruz Roja en Líbano denuncia que "los centros de acogida están colapsados" en mitad "de la histeria y el miedo"

Cruz Roja Española coordina ayuda médica, distribución de alimentos y el banco de sangre, pero denuncia la escasez de recursos y el riesgo para los equipos humanitarios ante los ataques.

El conflicto ha dejado cerca de 1.100 fallecidos y casi 3.000 heridos, incluyendo más de 100 menores, y ha provocado el cierre de hospitales y centros de atención primaria por ataques directos.

Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano debido a la escalada del conflicto con Israel, lo que agrava las tensiones internas y la desconfianza entre la población local y los desplazados.

La delegada de Cruz Roja en Líbano alerta del colapso de los 633 centros de acogida, afectados por la crisis humanitaria y la llegada masiva de desplazados.

La Guerra en Oriente Próximo está generando inestabilidad en la región. En Líbano un tercio del territorio está bajo un "área roja de evacuación donde hay ataques directos, sin anuncio previo", denuncia a El Español la delegada de Cruz Roja Española en Líbano, Alejandra Salvat.

"La población está viviendo las hostilidades y ataques que se registran a diario con frecuencia e intensidad", lamenta Salvat.

Desde el inicio de las hostilidades los ataques han dejado casi 1.100 personas fallecidas, entre ellas más de 100 son menores, y casi 3.000 heridos.

Esta situación lleva perpetuándose de forma continuada en el tiempo. Hay que recordar que el conflicto entre Israel y Líbano lleva activo 77 años, con sus parones y escaladas.

Tan solo han pasado 16 meses del alto al fuego el 27 de noviembre de 2024 y la población ya se ha visto sumida de nuevo en un conflicto con fuego cruzado con Israel.

Más de 1M de desplazados

El conflicto se reactivó el 2 de marzo en Líbano entre Israel y el partido-milicia libanés chiita, Hezbolá, cercano al régimen de los ayatolás de Irán tras la muerte de Ali Jamenei.

Desde ese momento, Israel ha estado atacando la parte sur del país lugar de refugio de células de Hezbolá.

Aunque el conflicto afecta a todo el país "estén o no en las zonas de ataque", relata Salvat.

Son más de un millón de personas desplazadas en el país.

Datos que contrastar con los censados en la plataforma habilitada por el Gobierno libanés.

Ahí hay registradas alrededor de 850.0000 personas pero, según la experiencia de Cruz Roja Española en el conflicto de 2024, "la cifra real asciende entre un 30 y un 40% más que los datos disponibles".

La tensión en el territorio está a la orden del día y puede sentirse entre la población que vive entre constantes órdenes de evacuación.

Primero se comenzó a evacuar la zona de Tiro, después se ordenó la evacuación del sur de Beirut, Dahie, que es mayoritariamente de musulmanes chiitas.

A partir de ahí se produjo a evacuar la ciudad de Saida hasta el río Zahrani.

La estrategia es clara, un movimiento constante de la población y ataques indiscriminados contra el territorio.

Tensiones internas

Andrea Salvat denuncia a El Español que en muchas ocasiones el "ejército israelí avisa en Telegram sobre qué edificios o zonas concretas va a atacar, pero no cuándo", algo que contribuye a "generar el caos e histeria que conlleva" entre la población.

Aunque, quizá, lo más cruento sea su otra forma de ataque a través de "asesinatos colectivos". Lo que ocurre es que no están en esas zonas rojas de evacuación.

"Suelen estar en zonas cristianas, en el centro de Beirut y se realizan sin aviso. Tienen un objetivo y atacan", cuenta la delegada de Cruz Roja.

Todo esto genera "tensiones internas entre la población desplazada y la local", relata, porque la población local "tiene miedo al no saber quién se está metiendo en su zona, en un centro de acogida o en su casa".

Algo que dificulta de manera considerable las pocas opciones para los desplazados de poder alquilar un piso, la desconfianza está presente.

"Las tensiones internas se exacerban y se crean disputas entre la propia población libanesa", lamenta.

Entre la calle y los centros de acogida

Las órdenes de evacuación llegan de manera diaria. Aunque la mayor concentración de desplazados según Cruz Roja española está en la capital en Beirut.

Alejandra relata cómo pasear por las calles de la capital deja escenas de "familias enteras sin hogar, también las encuentras en la playa, o en parkings".

Hay 633 centros de acogida abiertos en Líbano que empiezan a "estar colapsados" debido a la gran crisis humanitaria y socioeconómica que atraviesa el país.

Y, es que, desde 2019 el país sufre una gran crisis económica que ha dejado al gobierno con una limitada capacidad de respuesta.

Algo que tratan de suplir desde las organizaciones de ayuda humanitaria, pero es todo un reto "por la evolución del contexto y la falta de recursos".

"La capacidad de acogida está siendo un problema, es lenta, por el desplazamiento continuo de la población".

La población se va distribuyendo como puede. Algunos tienen los recursos económicos "para pagarse una renta, aunque cada vez es más difícil que se metan en edificios o que alquilen apartamentos", explica Alejandra.

Otros tienen suerte y "se alojan con familiares o amigos" en otros puntos seguros el país.

Muchos de los centros de acogida se encuentran en escuelas y centros educativos. Pero esto preocupa porque "genera una disrupción en el sistema educativo del país y muchos niños se quedan sin clases por la escalada".

Aunque estos centros son seguros y están coordinados con el Ministerio de Asuntos Sociales y otras organizaciones humanitarias, "el reto es grande para hacer las distribuciones de agua o saneamiento".

Algo que todavía se acrecienta más con la gente que está en la calle: "La gente está mucho más expuesta y el reto es todavía mayor para poder tener acceso a servicios básicos como agua, electricidad, atención médica, alimentos, etc".

"Un trauma colectivo"

Las consecuencias de la guerra de forma prolongada están haciendo mella en la población libanesa.

Las secuelas físicas son evidentes, miles de fallecidos, heridos y saturación de recursos.

Pero, las que presionan por dentro a la población son las emocionales.

"Hay un impacto acumulativo de estar expuestos continuamente a la violencia con desplazamientos forzosos, desigualdades enormes y guerras cíclicas", y remarca que "esto se ha transformado en un trauma colectivo difícil de sanar que afecta a la resiliencia de la población".

Ahora muchas zonas del sur del país y de la capital "son inhabitables".

Hay cinco hospitales cerrados y 42 centros de atención primaria "por razones de seguridad o ataques directos que han dañado la infraestructura", denuncia Salvat.

Ayuda de Cruz Roja Española

Cruz Roja Española en Líbano trabaja de manera coordinada con la Cruz Roja Libanesa y con la Media Luna Palestina. Principalmente se coordinan para prestar servicios médicos de emergencia de los que tiene el mandato estatal la Cruz Roja Libanesa.

La delegada de Cruz Roja Española, Andrea Salvat, cuenta que hay dos centros que dependen de ellos. Uno cerca de Beirut en el estadio deportivo Kamil Shamun y otro en Antelias.

En el caso del de Beirut, el más grande de los dos, establecen "el espacio, las carpas, tiendas de campaña, higiene, agua y saneamiento y supervisan que todo esté en condiciones aceptables", cuenta Andrea.

En la escuela pública de Antelias se encargan también de la "distribución y coordinación".

Aunque esto va mucho más allá. Por ejemplo, cuentan con centros de atención básica médica a través de unidades móviles.

Esta es una de las denuncias más preocupantes que hace Alejandra Salvat son los ataques a los equipos de emergencia que se desplazan a lugares de difícil acceso o a sitios donde ha habido ataques.

"La semana pasada hubo un herido y otro de los compañeros falleció en un ataque en una misión en Majdal Zoun.

Violar el Derecho Internacional Humanitario pone en riesgo a la población y reivindican que "hay que proteger y preservar el espacio humanitario para poder desempeñar las labores con seguridad".

Cruz Roja ha realizado 10.340 misiones de traslado de pacientes y atención tras ataques desde el inicio del conflicto.

Aunque la respuesta del equipo de Salvat va más allá. Por ejemplo, han hecho más de 96.000 distribuciones en 232 centros con comida, botellas de agua, pan, etc.

Además de ofrecer atención básica, higiene, almohadas, mantas, colchones, kits de higiene menstrual, etc.

Pero cada vez los recursos son más escasos, según denuncia Andrea Salvat, y "los centros empiezan a estar colapsados" debido a la propia naturaleza del conflicto y al gran volumen de refugiados.

Coordinación del banco de sangre

Cruz Roja Española en Líbano también se encarga de coordinar el banco de sangre junto con Cruz Roja Libanesa. Son 13 centros que se encargan de realizar el transporte hacia los hospitales cuando lo necesitan.

"En este contexto de continuos ataques es fundamental el banco de sangre para poder atender a todos los heridos".

Sin embargo, reivindica que "lo importante es que se preserve la seguridad en todo tipo de misiones" porque la prioridad de Cruz Roja es "acompañar a la población que sufre y no dejar a nadie atrás".