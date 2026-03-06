Trump anuncia que no habrá ningún acuerdo con Irán sin una "rendición incondicional" y exige un nuevo líder "aceptable"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa en los exteriores de la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentenció este viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que sólo aceptará una "rendición incondicional" de ese país, cuando se cumple la primera semana desde el inicio del ataque de Israel y Estados Unidos.

El republicano hizo esta advertencia en su red Truth Social apenas horas después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunciara que varios países que no especificó habían iniciado esfuerzos de mediación para tratar de poner fin al conflicto.

"¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto una RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió Trump, pese a que anteriormente, había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, algo que Teherán ha negado.

Mensaje de Trump en Truth Social

"Después de eso, y de la selección de un GRAN y ACEPTABLE Líder(es), nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", añadió.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Make America Great Again), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: "¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!", escribió el mandatario.

De esta forma, el republicano volvió a abrir la puerta a una especie de 'vía Delcy' en Irán, al 'colocar' a un líder títere al frente del país. En una entrevista este jueves con Reuters, Trump subrayó que participará en la elección del nuevo líder de Irán para reemplazar al ayatolá Alí Jamenei asesinado en un ataque en el primer día de la guerra.

El futuro líder de Irán

En una entrevista con CNN, el republicano profundizó en su visión para el nuevo liderazgo iraní. Trump explicó que está buscando un nuevo mandatario iraní que trate bien a Estados Unidos e Israel.

"Irán ya no es el mismo país que hace una semana. Hace una semana eran poderosos, y ahora están realmente neutralizados", señalóa CNN.

Se mostró confiado en que este proceso para elegir un nuevo líder, en el que él participa será sencillo, y nuevamente comparó esta ofensiva con Venezuela, donde Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro a principios de este año y puso a su 'número dos' en el poder.

Trump también dijo que estaba abierto a mantener a un líder religioso en Irán. "Bueno, puede que sí, bueno, depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos", dijo.

Preguntado sobre si Washington insiste en una transición demócratica en la nación persa como uno de sus objetivos, el mandatario aclaró: "No, lo que digo es que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a EEU e Israel, y que trate bien a los demás países de Oriente Medio; todos son nuestros socios".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que Israel tiene "determinación", "iniciativa" y "astucia" en sus operaciones militares, y añadió que "el enemigo aún descubrirá más".

"En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia", dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba, según un comunicado distribuido por su oficina.

"La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones", añadió acto seguido.