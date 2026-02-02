Las fuerzas de la ONU en Líbano acusan a Israel de lanzar 'una sustancia química desconocida' como en Siria hace una semana

Tropas de la misión de la ONU en el Líbano (Finul) Europa Press

La misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) acusó este lunes al Ejército israelí de haber arrojado desde aviones una sustancia química desconocida en varias zonas del sur de ese país.

Esta denuncia se produce después de que la semana pasada se registraran incidentes similares en la región meridional de la vecina Siria.

Según explica FINUL en un comunicado, las fuerzas israelíes les informaron el domingo de que iban a soltar "una sustancia química no tóxica" sobre zonas cercanas a la frontera de facto entre ambos países, como parte de "una actividad aérea".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que los pacificadores debían mantenerse alejados y quedarse a cubierto, lo que les obligó a cancelar más de una decena de actividades", denunció la misión internacional, al agregar que el parón afectó a casi un tercio de la divisoria durante más de nueve horas.

La FINUL, que posteriormente ayudó al Ejército libanés a recoger muestras para comprobar si el químico era tóxico, calificó de "inaceptable" la acción de Israel y avisó de que podría poner en riesgo tanto la salud de sus soldados como la de los civiles presentes en la región.

Por su parte, la ministra de Medioambiente libanesa, Tamara el Zein, ha ordenado la recolección de muestras por parte de los militares libaneses después de que se dieran a conocer incidentes en la localidad de Aita al Shaab y otras cercanas, según declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El Zein, del partido chií Amal, aliado de Hezbolá, afirmó que no se sorprenderá si las muestras recogidas confirman toxicidad y recordó que Israel ya quemó durante la guerra unas 9.000 hectáreas de terreno en Líbano usando el polémico fósforo blanco, así como armas incendiarias.