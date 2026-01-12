El régimen iraní eleva su tono contra Trump: "Ven y verás lo que les pasa a las bases, barcos y fuerzas estadounidenses"

Teherán advierte de que "no quiere la guerra" pero que "está prepado" para ella mientras los muertos en los protestas ascienden a 648.

Irán advirtió este lunes de que, aunque se muestra abierto a mantener conversaciones con EEUU, está "preparado para la guerra" en caso de que Trump cumpla su amenaza de intervenir en respuesta a la letal represión de las protestas en todo el país.

En medio del apagón informativo impuesto por las autoridades iraníes que ya cumple su cuarto día, la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, eleva al menos a 648 los manifestantes muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en unas protestas que ya se han convertido en el mayor desafío al régimen de los ayatolás desde la Revolución Islámica de 1979.

Frente a una posible injerencia por parte de EEUU, altos cargos del régimen iraní han cerrado filas. "Ven y verás cómo todos tus recursos en la región serán destruidos, ven y verás lo que les pasa a las bases, barcos y fuerzas estadounidenses", ha advertido este lunes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, a la Administración Trump.

Ghalibaf ha participado este lunes en una de las manifestaciones progubernamentales en Irán que el régimen se ha encargado de mostrar a través de sus altavoces mediáticos como contrapeso a las protestas que arrancaron el pasado 28 de diciembre.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha señalado que su país está "preparado para la guerra", pero descartó un ataque preventivo.

“No queremos la guerra, pero estamos completamente preparados para ella, incluso más preparados que antes de la guerra anterior”, dijo, en alusión a la guerra de 12 días con Israel y EEUU el pasado junio. “La razón es clara: la mejor manera de prevenir la guerra es estar preparados para la guerra, para que nuestros enemigos no vuelvan a cometer errores de cálculo”, afirmó a un grupo de diplomáticos extranjeros en una reunión televisada en Teherán

En cualquier caso, reiteró que Teherán está dispuesto a negociar con Estados Unidos basándose en “el respeto mutuo y los intereses”. “Como he dicho repetidamente, también estamos listos para las negociaciones, pero negociaciones justas y dignas, desde una posición de igualdad, con respeto mutuo y basadas en intereses mutuos”, dijo Araghchi.

Trump: "Quieren negociar"

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores se produjeron después de que Trump dijera el domingo que Irán le había "llamado para negociar", mientras su Administración sopesa posibles opciones militares para una intervención contra Teherán tras las manifestaciones.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, afirmó que el canal de comunicación entre Araghchi y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, "permanece abierto" y que "siempre que es necesario, se intercambian mensajes a través de él". Añadió que "la otra parte ha presentado ciertos puntos e ideas", refiriéndose a Washington.

"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo Trump dijo a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El mandatario consideró que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea porque "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes.

"Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", declaró.

Trump dijo que el Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

El republicano, no obstante, dijo creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó".

"Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló.

Trump se reunirá este martes con su gabinete para tener su primera discusión formal sobre posibles acciones, entre ellas ciberataques, sanciones y bombardeos, según informó The Wall Street Journal.

