Israel asegura que Hezbolá está rearmándose y lanza una ola de bombardeos contra sus centros de entrenamiento en Líbano

Imagen de archivo de un ataque de Israel en Líbano el pasado 4 de diciembre. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército de Israel ha lanzado una ola de bombardeos contra centros de entrenamiento de Hezbolá en el sur del Líbano, alegando que la milicia chií está rearmándose. Israel afirma haber atacado un complejo utilizado para entrenar a fuerzas de élite de Hezbolá, quienes supuestamente planeaban actividades terroristas contra tropas y civiles israelíes. Se han registrado al menos seis ataques aéreos en la región de Nabatiye y fuego de ametralladoras cerca de la frontera, sin reporte de víctimas por parte de las autoridades libanesas. A pesar del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, los bombardeos israelíes sobre territorio libanés continúan casi a diario, generando críticas de Beirut, Hezbolá y Naciones Unidas.

El Ejército de Israel ha lanzado durante esta madrugada una ola de bombardeos contra "estructuras pertenecientes" a Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano bajo el argumento de que a milicia chií está rearmándose.



Además, Israel asegura haber atacado un "complejo de entrenamiento y cualificación" utilizado por Radwan, la fuerza de élite de Hezbolá que se usaba "para impartir entrenamiento a terroristas de la organización destinados a planificar y ejecutar actividades terroristas contra tropas y civiles de israelíes".



"Como parte del entrenamiento en el complejo, los terroristas realizaron ejercicios de tiro y entrenamiento adicional sobre el uso de diversos tipos de armas", afirma el Ejército en un comunicado.



En este sentido, Israel considera que "los objetivos atacados y el entrenamiento militar realizado como preparación contra el Estado de Israel constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano".



"El Ejército continuará operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel", concluyen.

Tras el anuncio, el diario libanés L'Orient-Le Jour ha recogido al menos seis ataques aéreos cerca de Iqlim al Tufa, en la región de Nabatiye, mientras que también ha registrado fuego de ametralladoras en Aitarun, más próximo a la frontera entre ambos países.

Por ahora, las autoridades libanesas no han informado de víctimas.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.



El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií está intentando rearmarse.