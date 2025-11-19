Al menos 25 muertos y más de 77 heridos en la Franja de Gaza tras una oleada de bombardeos israelíes: tres de ellos eran niños

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza. EFE.

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 25 personas, incluidos tres menores, han muerto y más de 77 han resultado heridas tras una serie de bombardeos israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza. Los ataques incluyeron bombardeos aéreos y ataques con drones en Jan Yunis y la ciudad de Gaza, afectando instalaciones como un edificio del Ministerio de Dotaciones y una instalación de la UNRWA. Entre las víctimas se encuentran civiles, niños y un enfermero, y algunos ataques ocurrieron fuera de la zona controlada directamente por Israel, al oeste de la llamada "línea amarilla". El gobierno de Gaza acusa a Israel de violar el alto el fuego en 393 ocasiones, con casi 300 muertos y más de 650 heridos desde su entrada en vigor.

Al menos 25 personas, entre ellas tres menores, perdieron la vida y más de 77 resultaron heridas, algunas de forma grave, este miércoles tras una serie de bombardeos israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas locales poco después de una oleada de ataques lanzada por el Ejército de Israel a lo largo del enclave.

De acuerdo con un comunicado militar, "varios terroristas abrieron fuego hacia una zona donde operaban soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Jan Yunis".

Como respuesta, las tropas israelíes lanzaron ataques aéreos contra "objetivos de Hamás en toda la Franja". El comunicado añadió que ningún soldado resultó herido en la operación.

Registros hospitalarios de los centros Al Ahli, Nasser y Shifa reportaron cuatro fallecidos y varios heridos en un ataque aéreo que impactó una instalación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el oeste de Jan Yunis, en el sur del enclave.

En otro ataque con dron en el barrio de Al Buraq, también en esa ciudad, murieron dos niños.

Además, fuentes sanitarias informaron sobre cuatro víctimas adicionales en el sur del territorio, aunque no precisaron el lugar exacto de los hechos.

Diez personas más, incluido un niño, murieron en un bombardeo sobre un edificio del Ministerio de Dotaciones, ubicado en el barrio de Zaitún, al este de la ciudad de Gaza.

En esa misma zona, un ataque con dron en el cruce de Shujaiya, sobre la calle Salah al Din, dejó un fallecido y decenas de heridos.

Asimismo, el hospital Al Ahli informó de la muerte de un enfermero de este hospital en un ataque israelí contra la casa de la familia Balbul en la calle Mushtaha del este de la ciudad de Gaza.

El hospital Al Ahli, también conocido como hospital Bautista, fue bombardeado en abril de 2025. EFE.

Según fuentes médicas locales, algunos de los ataques se registraron al oeste de la llamada "línea amarilla", fuera de la zona controlada directamente por las fuerzas israelíes.

Línea amarilla

Esta línea es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego, aunque permanece dentro del territorio de Gaza. El área entre esa línea y la frontera israelí, que abarca más de la mitad del enclave, continúa bajo control militar directo del Ejército.

Desde entonces, casi a diario se producen víctimas por fuego israelí en esa franja fronteriza. Israel sostiene que los ataques van dirigidos contra milicianos, aunque en repetidas ocasiones han causado la muerte de civiles, incluidos mujeres y niños que intentaban regresar a sus hogares destruidos.

El Gobierno gazatí, administrado por el movimiento islamista Hamás, denunció este miércoles que Israel ha violado en 393 ocasiones el alto el fuego, con un saldo de casi 300 muertos y más de 650 heridos. Además, acusó a las fuerzas israelíes de detener "de manera arbitraria" a 35 palestinos durante incursiones y redadas.