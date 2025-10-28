Netanyahu ordena al Ejército de Israel "ataques inmediatos y poderosos" en Gaza ante las violaciones de Hamás

Una vista de dron muestra la destrucción en un barrio residencial, en Ciudad de Gaza . Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército israelí respondió con artillería a un presunto ataque de Hamás en Rafah, sur de Gaza. Hamás supuestamente abrió fuego contra las tropas israelíes con francotiradores y artillería antitanque. El incidente se produce en un momento en que la tregua en Gaza se encuentra en una situación delicada.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado este martes a las Fuerzas de Defensa de Israel "llevar a cabo ataques inmediatos y poderosos" en la Franja de Gaza por las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

El Ejército israelí informó este martes que está "respondiendo con artillería" a un presunto ataque de Hamás a sus tropas este martes en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, informó a EFE una fuente militar israelí.

"Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque", indicó la fuente, que detalló que el Ejército está respondiendo a ese ataque con artillería.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.