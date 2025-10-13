Trump recibe un baño de gloria en la Knéset tras la liberación de los rehenes y adelanta que su prioridad ahora es Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibido este lunes con una ovación en el Parlamento israelí, donde ha proclamado "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo" tras la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes retenidos en Gaza.

El presidente de la Knéset, además, ha reiterado que "nadie merece más el Nobel de la Paz" que Trump. De modo que lo nominarán para el galardón del próximo año tras ir a parar el último a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

El mandamás republicano, que medió en el acuerdo de alto el fuego con Egipto, Catar y Turquía, ha defendido que Israel "ha ganado todo lo que puede ganarse por la fuerza".

"Este es el momento para un nuevo Oriente Medio", ha exclamado Trump, apenas interrumpido unos segundos por un manifestante. "Es un momento emocionante para Israel y el resto de la región".

El presidente ha aprovechado la tribuna para repetir que resolver este conflicto ha sido más sencillo que sacar a los rusos de Ucrania, y destacar las contribuciones para traer a los rehenes de vuelta de su amigo y empresario inmobiliario Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, uno de los artífices de los Acuerdos de Abraham.

CNN: For the first time in over two years, Hamas holds no living hostages in its captivity. pic.twitter.com/oMjHWCC6EL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

Trump ha felicitado a Netanyahu por "un gran trabajo" en Gaza. Uno que le ha proporcionado la ovación de buena parte de la Knéset y una orden de detención desde la Corte Penal Internacional. Y también ha sacado pecho del Ejército estadounidense, "el más poderoso de la historia".

En alguna ocasión, ha contado, Netanyahu le pidió "armas que nunca había oído antes".

Ante la Knéset, Trump ha celebrado que espantaron "una nube negra" de Oriente Medio al atacar Irán. "Os digo, chicos, que no van a desarrollar el programa nuclear porque sólo piensan en sobrevivir", ha enfatizado, y que la prioridad de su equipo debe ser cerrar la paz en Ucrania: "Lo haremos".

Sólo después les pedirá que busquen un acuerdo entre el régimen de los ayatolás y los israelíes.

El dirigente estadounidense viaja a continuación a Egipto, donde más de veinte jefes de Estado —entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez— debaten los pasos próximos del plan de 20 puntos impulsado por Washington para garantizar una paz duradera tras más de dos años de combates en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a Trump y su equipo por "unir a todo el mundo", por su "liderazgo global" que "trajo a los rehenes de vuelta a casa", y por hacer honor al nombre de la operación Martillo de Medianoche cuando golpeó las bases atómicas de Teherán, especialmente Fordó.

Incluso lo ha reconocido como "el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca", razón por la que Trump será el primer hombre no judío que recibirá la máxima distinción del Estado. Y ha anticipado que, "con suerte", "los próximos años serán de paz dentro y fuera de Israel".

"Estoy comprometido con esta paz", ha rematado, y "juntos lo lograremos".

Su discurso no ha sido muy distinto al del jefe de la oposición, Yair Lapid. Trump ha sido igual de halagado. Lapid ha señalado a los occidentales que "han caído en la propaganda pagada con terror" al manifestarse por las víctimas palestinas. "No existe tal genocidio y no ha habido hambruna provocada", ha proclamado. "Si te pones del lado de Hamás, estás en el lado del mal".

El líder hebreo, por otra parte, ha comunicado que no participará en la cumbre egipcia. El motivo oficial es que coincide con la festividad de Simjat Torá. Desde su oficina se han limitado a celebrar el retorno de los rehenes y a subrayar que Israel "no bajará la guardia".

El alto el fuego, alcanzado la semana pasada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, ha permitido también la excarcelación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos. En Tel Aviv, miles de personas se han concentrado en la llamada plaza de los Rehenes para acompañar los reencuentros familiares.

En Gaza, devastada tras dos años de bombardeos que han dejado más de 67.000 muertos según fuentes sanitarias locales, la población ha acogido a los liberados entre el escepticismo y el deseo de que el intercambio marque el fin de la violencia.