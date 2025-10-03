El 'show' del Ben Gvir, el ministro ultra de Netanyahu, llamando "terroristas" a los detenidos de la Flotilla
El titular de Seguridad Nacional visitó a los activistas a su llegada al puerto de Ashdod, acusándoles de transportar armas y apoyar el "terrorismo".
Uno de los dos ministros ultra de Benjamin Netanyahu, Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional, ha tildado de "terroristas" a los más de 470 activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla a su llegada en la noche del jueves al puerto de Ashdod, antes de ser trasladados a la prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto del Neguev.
Durante su 'show' en el puerto, grabado en vídeo y difundido en sus redes sociales, el político de ultraderecha arremete contra los detenidos, todos sentados en el suelo, a los que acusa de mentir con su misión humanitaria, asegurando sin pruebas que que habían encontrado armas en los barcos, así como de "apoyar el terrorismo" y "defender a asesinos", tildándolos en varias ocasiones de "terroristas".
Varios de los activistas recibieron al ministro ultra con gritos de "Palestina libre".
Tras esta escena, el ministro entra en las embarcaciones denunciando que "todo era una gran fiesta", ya que, asegura, no hay "nada de ayuda humanitaria".
En otro vídeo, este viernes, Ben Gvir exige a Netanyahu mantener a los activistas de la Flotilla en prisión en vez de tramitar sus deportaciones.
"Creo que deben permanecer aquí unos meses en una prisión israelí para que se acostumbren al olor del ala terrorista", escribió el también colono en su cuenta de X.
"No puede ser que el primer ministro los envíe una y otra vez y otra vez a sus países y que este envío provoque que regresen una y otra vez y otra vez", añadió.
Ben Gvir, junto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, es una de las voces más radicales del Gobierno de coalición de Netanyahu y una de las figuras que más ha exigido mantener la ofensiva israelí en Gaza, además de la ocupación total de la Franja.
Abonado a la polémica, han sido muy criticadas sus al menos tres provocadoras visitas a la Explanada de las Mezquitas, así como sus comentarios belicosos sobre la ofensiva en Gaza.
A continuación, recogemos un listado con algunos de los comentarios que ha hecho sobre Gaza este ministro ultra:
Oposición total a la ayuda humanitaria: “Me opongo firmemente a transferir cualquier ayuda a Gaza mientras nuestros rehenes están pudriéndose en los túneles de Hamás y nuestros valientes soldados están maniobrando en la Franja”.
Condicionar la ayuda a la liberación de rehenes: “La ecuación debe ser clara: ¿Quieren ayuda humanitaria? Liberen a nuestros rehenes”.
Promoción de la hambruna como herramienta de guerra: “Mientras Hamás no libere a los rehenes, lo único que debe entrar en Gaza son cientos de toneladas de explosivos de la fuerza aérea, ni una pizca de ayuda humanitaria”.
Defensa del desplazamiento forzado: “Solo debe entrar ayuda a Gaza para fines de migración voluntaria”.
Llamado a la ocupación total y asentamiento judío:
“Después de la guerra, Israel debe ser el único gobernante del enclave. Solo el Estado de Israel. Ocupación total de Gaza. Control israelí. Asentamiento judío”.
Deseo personal de vivir en Gaza ocupada: “Estaré muy feliz de vivir en Gaza”.
Expulsión de los palestinos como solución: “Alentar la emigración voluntaria de los ciudadanos gazatíes... les ofreceremos la oportunidad de mudarse a otros países porque esa tierra nos pertenece”.
Crítica a la devolución de desplazados palestinos: “El regreso de los desplazados palestinos... no es lo que parece una ‘victoria total’, sino una rendición total... Debemos volver a la guerra y destruir”.
Insistencia en el corte total de suministros: “Debemos detener la entrega de combustible a Gaza. No más combustible si no devuelven a los rehenes. Debemos reducir la ayuda humanitaria. Humanitaria solo a cambio de humanitaria”.
Llamado a “abrir las puertas del infierno” en Gaza: “Hemos recibido respaldo estadounidense para abrir las puertas del infierno en Gaza — debemos dejar de procrastinar y atacar para derrotarla... debemos ocupar todo el territorio de la Franja de Gaza y alentar la migración de los gazatíes a otros países del mundo”.