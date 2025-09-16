Israel bombardea el puerto yemení de Hodeida, en manos de los rebeldes hutíes, tras emitir una orden de evacuación

Imagen en las redes sociales del humo elevándose sobre el puerto de Al Hodeida, Yemen, tras el ataque de Israel. X

Aviones de combate de Israel bombardearon este martes el puerto de la ciudad de Hodeida, en la costa del mar Rojo de Yemen, después de que las FDI pidieran la evacuación "inmediata" de esta estratégica instalación antes de lanzar el ataque, de acuerdo con los rebeldes hutíes.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que las defensas aéreas del grupo "se están enfrentando en estos momentos a la aviación israelí" mientras atacan Yemen, al tiempo que la televisión Al Masirah, controlada por el movimiento chií, indicó que los bombardeos han alcanzado el puerto de Hodeida.

Estos ataques se producen poco después de que un portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtiera de que las fuerzas de Israel atacarían Hodeida "en las próximas horas" y pidiera "a todos los presentes y a los barcos ahí atracados" que evacuaran el puerto "inmediatamente".

Este ataque se produce el mismo día en que el Ejército israelí ha arrancado la última fase de la ofensiva terrestre para hacerse con el control total de Ciudad de Gaza, la urbe más grande de la Franja.

La milicia yemení ha estado lanzando continuos ataques contra Israel y barcos en el Mar Rojo desde que Tel Aviv comenzó su ofensiva militar contra Hamás en Gaza después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los hutíes dicen que lo hacen en solidaridad con los palestinos y han continuado con sus ataques en respuesta a la expansión de las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza.

El sesenta por ciento de los yemeníes vive bajo el control de los hutíes, una milicia rebelde que resistió años de bombardeos liderados por Arabia Saudí durante la devastadora guerra civil del país.