Israel bombardea el puerto yemení de Hodeida, en manos de los rebeldes hutíes, tras emitir una orden de evacuación
El Ejército israelí ha lanzado numerosos ataques contra esta infraestructura en respuesta al lanzamiento de misiles y drones por parte de la milicia proiraní.
Aviones de combate de Israel bombardearon este martes el puerto de la ciudad de Hodeida, en la costa del mar Rojo de Yemen, después de que las FDI pidieran la evacuación "inmediata" de esta estratégica instalación antes de lanzar el ataque, de acuerdo con los rebeldes hutíes.
El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que las defensas aéreas del grupo "se están enfrentando en estos momentos a la aviación israelí" mientras atacan Yemen, al tiempo que la televisión Al Masirah, controlada por el movimiento chií, indicó que los bombardeos han alcanzado el puerto de Hodeida.
Estos ataques se producen poco después de que un portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtiera de que las fuerzas de Israel atacarían Hodeida "en las próximas horas" y pidiera "a todos los presentes y a los barcos ahí atracados" que evacuaran el puerto "inmediatamente".
Este ataque se produce el mismo día en que el Ejército israelí ha arrancado la última fase de la ofensiva terrestre para hacerse con el control total de Ciudad de Gaza, la urbe más grande de la Franja.
La milicia yemení ha estado lanzando continuos ataques contra Israel y barcos en el Mar Rojo desde que Tel Aviv comenzó su ofensiva militar contra Hamás en Gaza después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Aunque Israel ha debilitado a esos grupos asesinando a sus principales líderes y destruyendo infraestructura militar desde que comenzó la guerra de Gaza, los hutíes siguen siendo aún una amenaza a tener en cuenta.
El pasado 30 de agosto, el Ejército de Israel anunció que acabó con la vida del primer ministro de los rebeldes hutíes, Ahmed al-Rahawi, en un ataque aéreo israelí en Saná, la capital del país, junto a varios de sus ministros.