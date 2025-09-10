Israel mata a 25 gazatíes tras bombardear tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Gaza

Al menos 25 personas, entre ellas 17 miembros de una misma familia, han muerto este miércoles en un bombardeo israelí contra tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza, según ha informado a Efe una fuente del Hospital Shifa de la capital de la Franja.



"Un bombardeo impactó contra tiendas de campaña de desplazados, entre ellas las de la familia Junaid, situadas en el área costera de Shalehat en el oeste de la ciudad de Gaza", aseguró la fuente médica.

En las últimas horas, Israel ha intensificado sus ataques contra la ciudad tras ordenar su evacuación total este martes.

La orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas.

17 miembros de la misma familia

El bombardeo se produjo este mediodía, aproximadamente a la misma hora que el Ejército israelí destruía en otro ataque aéreo una torre residencial también en el oeste de la capital.



Antes de su destrucción, las fuerzas armadas emitieron una orden de desalojo a los residentes de la capital dirigida a los alrededores del edificio y también a la zona costera gazatí.



Hasta el momento en torno a 17 de los fallecidos pertenecían a la familia Junaid y uno a la familia Abdullah, mientras que el resto de cadáveres aún no han sido identificados.



Preguntado por Efe sobre el ataque, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado.

Más de 64.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como "genocidio" por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos así como el Gobierno de España.