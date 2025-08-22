El ministro de Defensa de Israel amenaza a Hamás con destruir Ciudad de Gaza si no acepta sus condiciones para una tregua

Una columna de humo se eleva sobre Ciudad de Gaza este jueves durante un bombardeo del Ejército de Israel. Reuters

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir Ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

"Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras", señaló Katz en un mensaje en X. En Ciudad de Gaza hay alrededor de un millón de palestinos, entre ellos niños enfermos y desnutridos.

Y sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que "si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será".

Tanto la urbe sureña de Rafah como la de Beit Hanoun, al norte de Ciudad de Gaza, han sido vaciadas de población y destruidas mediante bombardeos israelíes, explosiones, demoliciones sistemáticas y el uso de excavadoras.



Katz insistió también en que "pronto las puertas del infierno se abrirán" sobre Hamás en Gaza "hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la principal de las cuales es la liberación de todos los rehenes y su desarme".



El jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que iba a dar luz verde tanto a la toma de Ciudad de Gaza, como a reanudar las negociaciones con Hamás para devolver a todos los rehenes.

La propuesta de Hamás, ignorada por ahora por el Ejecutivo hebreo, exige un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos retenidos en Gaza, así como de 18 cadáveres. A cambio, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos que llevan mucho tiempo en prisión .

El gobierno de Israel exige, sin embargo, que los 50 rehenes que quedan en la Franja, unos 20 con vida, deben ser liberados de inmediato.

El primer ministro israelí está bajo presión de algunos miembros de extrema derecha de su coalición para que rechace un alto el fuego temporal y en su lugar continúe la guerra y busque la anexión del territorio.