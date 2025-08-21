Israel urge a médicos y personal de ONG a abandonar Ciudad de Gaza mientras mantiene la presión militar para su ofensiva

Una columna de humo se eleva sobre Ciudad de Gaza este jueves durante un bombardeo del Ejército de Israel. Reuters

El Ejército de Israel hizo un llamamiento a médicos y personal de organizaciones humanitarias en la norteña Ciudad de Gaza para que se desplacen hacia el sur, de cara a la planeada invasión terrestre con sus tropas.

Tras convocar el miércoles a 60.000 reservistas, el Ejército mantuvo su presión sobre la capital gazatí con fuertes bombardeos durante toda la noche.

"Me pongo en contacto con usted en relación con la posibilidad de que el Ejército entre en la ciudad de Gaza. Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja", señalan los militares en estas llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias que comenzaron el martes, según un comunicado castrense.

"Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe -donde se refugiaban alrededor de un millón de personas-, en lo que la ONU ya describe como una "una ofensiva a gran escala" contra la ciudad.

El plan para tomar la ciudad de Gaza fue aprobado este mes por el gabinete de seguridad, que preside Benjamin Netanyahu , aunque muchos de los aliados más cercanos de Israel han instado al gobierno a reconsiderarlo.

El Ejército también se mostró en contra de esta ofensiva al poner en riesgo la vida de los secuestrados por Hamás el 7 de octubre.

Pese a ello, la intención de Netanyahu es lanzar la operación lo antes posible.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares.

La última propuesta de tregua

El primer ministro israelí está bajo presión de algunos miembros de extrema derecha de su coalición para que rechace un alto el fuego temporal y en su lugar continúe la guerra y busque la anexión del territorio.

Hamás ya ha aceptado una nueva propuesta de tregua, pero el Gobierno de Israel aún no ha respondido oficialmente.

La propuesta exige un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos retenidos en Gaza, así como de 18 cadáveres. A cambio, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos que llevan mucho tiempo en prisión .

El gobierno de Israel exige, sin embargo, que los 50 rehenes que quedan en la Franja, unos 20 con vida, deben ser liberados de inmediato.