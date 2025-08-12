Israel ha matado en Gaza a más periodistas en 22 meses de los que han muerto en el resto de guerras del mundo en tres años

El periodista Anas Al Sharif, quien murió en un ataque israelí el 10 de agosto de 2025, reza junto al cuerpo de su colega, el reportero de Al Jazeera Ismail al-Ghoul, muerto en julio de 2024. Reuters

"Si estás leyendo estas palabras es porque Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz". Anas al Sharif sabía que podía morir. Por eso dejó un último mensaje. Desde que empezó la guerra, este periodista gazatí de 28 años se había convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la cadena catarí Al Jazeera. También, en blanco de repetidas amenazas por parte del Ejército israelí, que le acusaba de ser miembro de Hamás.

La pasada noche del domingo, Al Sharif y otros cinco compañeros perdieron la vida en un ataque de precisión israelí mientras dormían en una tienda de campaña para periodistas situada frente a uno de los principales hospitales de la Ciudad de Gaza, enclave al norte del territorio que Israel planea ahora ocupar militarmente.

Entre las víctimas se encontraba el también corresponsal de Al Jazeera Mohamed Qraiqea, los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el periodista Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat. Son los últimos de una larga lista de profesionales de la información que han muerto en el enclave palestino en los últimos dos años.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), desde el inicio de la ofensiva israelí, más de 192 periodistas han sido asesinados víctimas de fuego israelí. De ellos, al menos 184 eran palestinos, Por su parte, el Gobierno de Gaza (controlado por Hamás) eleva la cifra a 238.

"Israel ha asesinado a más periodistas en los 22 meses desde el inicio de la guerra que en todo el mundo durante los tres años anteriores", explicaba Sara Qudah, directora regional para Oriente Medio y Norte de África del CPJ en un comunicado. Según los datos de esta organización sin ánimo de lucro, en 2022 murieron 68 periodistas en todo el mundo, 45 en 2021 y 50 en 2020, sumando un total de 163 víctimas.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Detrás de estas muertes, varias organizaciones internacionales denuncian un patrón sistemático de ataque contra los periodistas. "La práctica de Israel de calificar a periodistas como militantes sin aportar pruebas creíbles genera serias dudas sobre sus intenciones y sobre su respeto a la libertad de prensa", señalaba Qudah. "Si Israel puede matar al periodista más destacado de Gaza, puede matar a cualquiera", concluía la experta.

En realidad, atacar deliberadamente a periodistas constituye un crimen de guerra, según el derecho internacional. En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), a través de un mensaje en su cuenta de X, ha calificado estos ataques como "una grave violación del derecho internacional humanitario" y ha exigido a Israel "respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas".

#Gaza: “These latest unfounded accusations represent an effort to manufacture consent to kill @AnasAlSharif0.” - CPJ Regional Director Sara Qudahhttps://t.co/83Kwc2SYrc pic.twitter.com/enexZ58nKA — CPJ MENA (@CPJMENA) July 24, 2025

De hecho, la ONU sostiene haber verificado de forma independiente el asesinato de 211 periodistas en Gaza. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), son más de 200 los periodistas gazatíes que han perdido la vida de forma violenta desde octubre de 2023, así como algunos de sus familiares.

En numerosas ocasiones, el Ejército israelí ha indicado que los fallecidos son en realidad terroristas. No obstante, y dado que los periodistas extranjeros tienen prohibido el acceso a Gaza, las acusaciones contra los reporteros locales han sido interpretadas por diversos observadores como un intento de desacreditarlos y cuestionar la veracidad de sus informaciones.

"Acción deliberada"

En este contexto, el ataque contra la tienda en la que se encontraba Anas al Sharif ha sido calificaron como "una acción deliberada y premeditada", denunciaba Al Jazeera. El Ejército israelí, por su parte, ha reivindicado el bombardeo a través de un mensaje en el que aseguraba que Al Sharif era el líder de una célula terrorista de Hamás, responsable de coordinar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes. Israel ha presentado como pruebas dos documentos cuyo origen no ha detallado y que no han podido ser verificados de forma independiente.

La mujer palestina Nozha Awad huye con sus trillizos del hospital Al Shifa de Gaza tras un ataque israelí. Foto: Reuters/Ramadan Abed

Estas acusaciones, en realidad, no son nuevas. En repetidas ocasiones Al Sharif había sido señalado por las autoridades israelíes como miembro del brazo armado del movimiento islamista. Sobre todo después de la difusión en julio de un vídeo por parte del portavoz militar, Avichai Adraee, en el que se acusaba al periodista de "fabricar información" sobre la crisis humanitaria en Gaza.

Tras su muerte, se ha hecho público un texto póstumo que Al Sharif había escrito. "Experimenté el dolor en todos sus detalles, sufrí la angustia y la pérdida una y otra vez, pero aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin mentiras ni distorsiones", expresaba en el mensaje fechado el 4 de mayo. En él, se despide de su familia, recuerda a su padre, fallecido en un bombardeo israelí meses atrás, y hace un llamado al mundo para que "no olvide a Gaza".