El ministro israelí Amihai Eliyahu aventura que "toda Gaza será judía" y niega el hambre en la Franja: "Erradicamos el mal"

El ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amihai Eliyahu, afirmó este jueves que "toda Gaza será judía" y negó la hambruna en el enclave palestino, en medio de una ofensiva israelí que ya ha dejado más de 59.500 muertos desde octubre de 2023 y que ha provocado una grave crisis humanitaria.



"El Gobierno (israelí) se apresura a asegurar la erradicación de Gaza. Gracias a Dios, estamos erradicando este mal", declaró Eliyahu en una entrevista con la radio ultraortodoxa Kol BaRama. "Toda Gaza será judía".



Las declaraciones del ministro se suman a las de otros miembros del Gobierno israelí y del ala más radical del sionismo que han abogado por el restablecimiento de asentamientos judíos en la Franja, un territorio del que Israel se retiró en 2005 y que alberga a más de dos millones de palestinos.



Eliyahu también negó que haya hambruna en Gaza. "No hay hambre en Gaza", afirmó. "Y no tenemos que preocuparnos por el hambre en la Franja, que el mundo se encargue de ellos. Ninguna nación alimenta a sus enemigos. Nos hemos vuelto completamente locos", añadió.



Desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre de 2023, al menos 113 personas han muerto por desnutrición en Gaza, de las cuales 81 eran menores de edad y 32 adultos, según cifras del Ministro de Salud gazatí, controlado por el grupo islamista Hamás. Más de la mitad de las muertes por esta causa, 59, se han registrado desde principios de 2025.



La situación humanitaria se agravó este verano tras once semanas de cierre total de los accesos a bienes básicos por parte de Israel, que impidió la entrada de alimentos, medicinas y combustible al enclave.



Aunque Israel volvió a permitir la entrada limitada de ayuda humanitaria a partir de fines de mayo, su distribución sigue siendo extremadamente limitada. Según autoridades sanitarias locales, más de 1.000 personas han muerto por disparos de soldados israelíes cerca de los puntos de reparto o las rutas de acceso de los camiones de ayuda.