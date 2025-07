Israel investiga la muerte de 32 gazatíes por disparos de "advertencia" cerca de un punto de distribución de comida

El Ejército israelí aseguró durante este sábado que estaba investigando los "tiros de advertencia" contra gazatíes a casi un kilómetro de distancia de un punto de distribución de comida respaldado por EE.UU. en Rafah, que, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, provocaron 32 muertos.



"Durante la noche del sábado, las tropas identificaron a sospechosos que se acercaron a ellos durante una operación en la zona de Rafah, lo que representaba una amenaza para las tropas", detalló un comunicado castrense recogido por EFE.



"Las tropas actuaron para evitar que los sospechosos se acercaran, les ordenaron que se distanciaran y, al no hacerlo, dispararon tiros de advertencia. El Ejército tiene conocimiento de los informes sobre víctimas. El incidente está siendo investigado" añadió el texto.



En el ataque, según las autoridades gazatíes, al menos 32 personas fallecieron y más de 80 resultaron heridas cuando las tropas abrieron fuego contra miles de palestinos que aguardaban el reparto de alimento en uno de los puntos de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés).



Según una fuente de la morgue del Hospital Naser, entre los fallecidos están los cadáveres de 25 hombres —quienes son los que suelen acudir en busca de comida para sus familias— y cuatro cuerpos más no identificados, incluido el de una mujer.



Otros tres cuerpos han sido contabilizados más tarde, de acuerdo con un comunicado gazatí, en el que se advierte de la inmediatez de "un desastre humanitario sin precedentes si continúa el silencio internacional".



Las tropas israelíes rodearon la zona, donde miles de palestinos se habían reunido intentando llegar a un centro de distribución de alimentos, y comenzaron a disparar contra la multitud, según testigos presenciales y fuentes locales citadas por el diario Haaretz.



Además, al menos cuatro más fallecieron por disparos mientras esperaban la llegada de alimentos en camiones. Por su parte, GHF negó que se hubieran producido incidentes cerca de sus puntos de entrega y dijo que el ataque de las tropas israelíes "ocurrió horas antes de la apertura" de sus centros, y que "la mayoría de las víctimas se produjeron a varios kilómetros".



"Hemos advertido repetidamente a quienes buscan ayuda que no se desplacen a nuestros centros durante la noche ni a primeras horas de la mañana", dijo la institución en un comunicado.