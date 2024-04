EEUU exige al Consejo de Seguridad condenar a Irán pero China y Rusia acusan a Biden de "doble rasero"

Vuelve la división al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que en marzo adoptara una resolución conjunta para pedir un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos condenó "inequívocamente" el ataque de Irán con 350 drones y misiles a Israel durante toda la noche del sábado, y pidió al resto de los miembros de la organización mundial hacer lo mismo. Sin embargo, Rusia y China evitaron condenar los actos del régimen de los ayatolás en la reunión extraordinaria del Consejo celebrada el domingo.

Robert Wood, representante alternativo de EEUU ante la ONU, declaró durante la reunión que Washington "explorará medidas adicionales" para exigir responsabilidades a Irán. Estados Unidos apoya el "ejercicio del derecho inherente de Israel a defenderse" tras el ataque de Irán, dijo Wood, y responsabilizará a Irán si el país o sus apoderados emprenden nuevas acciones contra Israel o Estados Unidos.

No obstante, el diplomático también afirmó que EEUU "no está buscando una escalada" y recordó que la "mejor manera de evitar esa escalada es una condena inequívoca del Consejo al ataque a gran escala sin precedentes de Irán".

[Israel dice que el choque con Irán "no ha acabado": "Pagará un precio en el momento justo"]

A pesar de la petición del diplomático estadounidense, los funcionarios de Rusia y China evitaron formular una condena explícita a la ofensiva iraní sobre Israel. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, culpó a Washington, Londres y París de "hipocresía y doble rasero" por no condenar el ataque contra el consulado iraní en Siria a principios de este mes. “Es una pena que no hayan convocado una sesión en abril para hablar de los ataques israelíes [refiriéndose al ataque contra el consulado iraní en Siria]”, afirmó el diplomático ruso durante la reunión.

El representante chino, Zhan Jun, también se hizo eco de la falta de contundencia del Consejo tras el ataque del pasado 1 de abril sobre el complejo de la embajada iraní. Además, pidió moderación y contención a Israel para que no tome nuevas medidas para escalar la situación, algo en lo que varios de los miembros estuvieron de acuerdo.

"Oriente Medio está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un devastador conflicto a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y desescalar", pidió el secretario general de la ONU, António Guterres, en la apertura de la reunión. Además, recordó a los miembros del organismo mundial que los actos de represalia que implican el uso de la fuerza están prohibidos por el derecho internacional.

El Consejo, dividido ante la guerra

Durante casi seis meses de conflicto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado dividido ante el conflicto estallado en Gaza tras el ataque de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre. Si no era Washington el que vetaba una resolución, era Beijing y Moscú quienes echaban abajo la propuesta. Y así durante semanas y semanas.

En total, EEUU ha vetado tres proyectos de resolución del Consejo sobre la guerra en el enclave palestino. Rusia y China, por su parte, también vetaron dos proyectos de resolución estadounidenses sobre el conflicto, uno en octubre y otro en marzo. No fue hasta el 25 de marzo cuando el organismo internacional adoptó un documento para exigir un alto el fuego inmediato entre Israel y los militantes palestinos de Hamás, además de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, después de que EEUU se abstuviera en la votación.

Anteriormente, Washington se había abstenido dos veces, lo que permitió al organismo de la ONU adoptar resoluciones que apuntaban a aumentar la ayuda humanitaria en la Franja y la petición de una pausa prolongada en los combates.

El aviso que podría frenar la escalada

Durante la jornada del domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, declaró que su país había avisado a los países vecinos y a EEUU con 72 horas de antelación del ataque con drones y misiles que lanzó sobre Israel la noche del sábado, lo que permitió evitar muchas víctimas y una escalada desenfrenada. La mayoría de los 350 misiles y drones lanzados por el régimen de los ayatolás fueron derribados antes de que pudieran alcanzar territorio israelí, aunque una niña resultó gravemente herida.

[Irán justifica su ataque con la "legítima defensa" de la Carta de la ONU y avisa a EEUU: 'Quedaos al margen']

Esta información fue confirmada por varios diplomáticos turcos y jordanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco afirmó que había trasladado esta información a Washington antes del ataque para asegurarse de que las reacciones eran proporcionadas. "Irán dijo que la reacción sería una respuesta al ataque de Israel contra su embajada en Damasco y que no iría más allá. Éramos conscientes de las posibilidades. Los acontecimientos no fueron una sorpresa", declaró una fuente diplomática turca a la agencia Reuters.

Sin embargo, EEUU desmintió la declaración de Amirabdollahian, afirmando que habían mantenido contactos con Irán a través de intermediarios suizos, pero que no recibió un aviso con 72 horas de antelación. "Eso es absolutamente falso", dijo el funcionario a Reuters. "No dieron una notificación, ni dieron ningún sentido de... 'estos serán los objetivos, así que evacúenlos'".

En cambio, la fuente estadounidense citada por Reuters afirma que Teherán sólo envió un mensaje a EEUU una vez comenzaron los ataques y que su intención era ser “altamente destructivo”. "Recibimos un mensaje de los iraníes durante el ataque, a través de Suiza. Básicamente sugería que estaban acabados después de esto, pero que seguía siendo un ataque en curso. Así que ése fue (su) mensaje para nosotros", señaló.

Respuesta sí, pero por determinar

El gabinete de guerra israelí, entre los cuales figuran Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro del Gabinete Benny Gantz, lleva todo el domingo reunido para determinar la respuesta al ataque. Si bien todo el gabinete está a favor de una represalia contra Irán, aún se encuentra dividido sobre el momento y la escala de la respuesta, según varios funcionarios israelíes.

Varios ministros israelíes señalaron anteriormente que las represalias de Israel no son inminentes y que, en todo caso, no actuaría solo. "Construiremos una coalición regional y exigiremos el precio a Irán de la forma y en el momento que nos convenga", indicó el ministro Benny Gantz antes de una reunión del gabinete de guerra. EEUU, no obstante, se desmarcó de esta coalición. Biden comunicó el domingo a Netanyahu que su país no participará en ninguna contraofensiva israelí contra Irán.

Teherán, por su parte, ha prometido una réplica acorde a la contraofensiva que pueda llevar a cabo Tel Aviv. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán el general Mohammad Bagheri, advirtió el sábado que la respuesta de Irán será mucho “mayor que la acción militar de esta noche si Israel toma represalias contra Irán” y aseguró a Washington que sus bases en la región también podrían ser atacadas si ayudaba a Israel a tomar represalias.