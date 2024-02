Israel parte Gaza en dos con la construcción de una carretera y avanza hacia la tercera fase del conflicto

A pesar de las crecientes críticas internacionales, Israel persiste en su determinación de avanzar con su plan sin considerar, al menos por ahora, la posibilidad de retirarse de la Franja de Gaza en un futuro cercano. En un último movimiento para alterar la topografía gazatí, según adelantó el martes The Wall Street Journal, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo la ampliación de una importante carretera que cruza de este a oeste el enclave.

Esta medida no sólo facilitaría las operaciones militares y proporcionaría un mayor control sobre el territorio al aislar la ciudad de Gaza, sino que también impediría, al menos temporalmente, que más de un millón de desplazados en el sur vuelvan a sus hogares. El teniente coronel Shimon Orkabi explicó que la construcción de esta carretera tiene como objetivo principal “proteger la zona, asaltar las áreas donde está el enemigo, impedir el paso de sur a norte y controlarlo con mucha precisión”.

Bautizada temporalmente como carretera 749, la obra se extendería desde Nahal Oz, un kibutz (comuna agrícola) israelí situado en la zona noroccidental del desierto de Néguev, hasta casi el mar Mediterráneo. Un destacamento de ingenieros de las FDI, según el Canal 14 de Israel, lleva varias semanas dedicado a esta tarea, con decenas de soldados operando camiones, equipos de movimiento de tierras y otras maquinarias para completarla en el menor tiempo posible.

[Israel dobla su apuesta: atacará Rafah en Ramadán si Hamás no se rinde y entrega antes a los rehenes]

Los ingenieros tienen previsto demoler viviendas y otras estructuras a lo largo de los flancos, mientras ya han comenzado a colocar una nueva base de grava para ensanchar el corredor. Un portavoz militar afirmó el pasado sábado en el Canal 14 que está previsto que la carretera tenga la capacidad de acoger tanto tanques como vehículos militares normales. La ruta estará vigilada por tropas israelíes para evitar los ataques de militantes de Hamás.

"Estamos forjando todos los caminos para facilitar el acceso de todas nuestras fuerzas combatientes, permitiéndoles llegar con nuestros diversos métodos de sabotaje y destruir las infraestructuras terroristas que existen en la superficies y, desde luego, también en los diversos túneles subterráneos", afirmó Orbaki.

Una operación indefinida

Por el momento, el ejército israelí no ha establecido un plazo definitivo para salir de la Franja de Gaza. Se prevé que la ruta este-oeste sea utilizada y patrullada hasta la conclusión de las operaciones militares israelíes en Gaza, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso años. No obstante, Israel ha declarado que su objetivo no es ocupar permanentemente Gaza, sino mantener un "control de seguridad" dentro de sus fronteras de manera indefinida.

De acuerdo con analistas consultados por The Wall Street Journal, el corredor renovado también podría establecer un cinturón militarizado a través de Gaza, lo que podría impedir el regreso de cerca de un millón de gazatíes que huyeron hacia el sur al inicio del conflicto. Las autoridades israelíes estiman que entre 150.000 y 200.000 gazatíes aún residen en la ciudad de Gaza, que antes de la guerra tenía una población de 1,2 millones de habitantes.

Las autoridades israelíes han manifestado que no tienen la intención de permitir el retorno de los desplazados a corto plazo, al menos hasta que concluyan las operaciones militares en el norte y los 130 rehenes que aún permanecen en Gaza sean liberados. "Yo lo llamaría temporal a largo plazo, sin duda durante todo 2024", señaló Miri Eisin, coronel retirado del ejército israelí, al WSJ.

[La cuadratura del círculo de Biden para salvar las elecciones: apoyar a Israel pero ir contra Netanyahu]

Una nueva fase de la guerra

La renovación de la carretera marca un nuevo avance en la preparación del ejército israelí para la tercera fase de la guerra, durante la cual planea retirarse de las áreas densamente pobladas y concentrarse en incursiones selectivas contra Hamás. La primera fase consistió en una campaña de bombardeos intensos que siguió al ataque del grupo palestino en Gaza el 7 de octubre. La segunda fase, iniciada el 27 de octubre, fue la incursión terrestre de las fuerzas israelíes en la Franja.

En esta tercera fase, los despliegues masivos de tropas son reemplazados por incursiones más precisas, en las cuales unidades altamente especializadas llevarán a cabo operaciones para eliminar o capturar a miembros de Hamás, incluyendo aquellos que se encuentran en su red subterránea de túneles y búnkeres. El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, informó a finales de enero a su Gabinete que esta fase de la guerra ya ha iniciado en el norte de la Franja y se espera que tenga una duración aproximada de seis meses.

La construcción y ampliación de la carretera se lleva a cabo en un momento en el que el ejército también está estableciendo una zona de amortiguamiento de un kilómetro en la frontera entre Gaza e Israel, una medida que ha suscitado numerosas críticas internacionalmente, incluso por parte de los aliados de Israel. Washington, por ejemplo, ha instado repetidamente al gobierno de Netanyahu a abstenerse de alterar los límites de la Franja de Gaza o dividir su territorio.

Sigue los temas que te interesan