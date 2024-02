Los hutíes amenazan con escalar en sus ataques en el mar Rojo si no cesa la ofensiva israelí en Gaza

En un discurso televisado, Abdul Malik al-Houthi, líder de los hutíes yemeníes, afirmó este martes que el grupo “intentará escalar más y más si no cesa la bárbara y brutal agresión contra Gaza, junto con el asedio al pueblo palestino al que niegan ayuda y medicinas”. Asimismo, anunció el disparo de dos misiles contra dos buques en el mar Rojo, causando daños en ambas naves.

El portavoz militar del grupo yemení aliado de Irán señaló que habían atacado al Star Nasia y el Morning Tide, identificando a los barcos con bandera de las Islas Marshall y Barbados, respectivamente, como estadounidense y británico.

El Star Nasia, de propiedad griega, resultó dañado por una explosión a las 11:15 GMT, según informó un funcionario del Ministerio de Transportes griegos, que además señaló que ningún miembro de la tripulación resultó herido, informó Reuters.

La empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que el granero de propiedad griega fue atacado mientras se dirigía al sur a través del Corredor de Tránsito de Seguridad Marítima, a unas 53 millas náuticas al suroeste de Adén. Según el servicio de vigilancia marítima TankerTrackers.com, el buque transportaba carbón estadounidense con destino a la India.

El segundo barco, un carguero con pabellón de Barbados propiedad de una empresa británica, fue atacado este martes por un vehículo aéreo no tripulado mientras navegaba hacia el sur en el mar Rojo. El propietario del Morning Tide, la empresa británica Furadino Shipping, aseguró a Reuters que no hubo heridos y el buque navega actualmente sin problemas, aunque no dio información adicional.

Según la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO por sus siglas en inglés), el proyectil pasó por encima de la cubierta y causó ligeros daños en las ventanas del puente, pero el buque y la tripulación estaban a salvo y prosiguieron la travesía prevista.

Desde mediados de noviembre, los hutíes han estado atacando buques comerciales con drones y misiles en el mar Rojo, en lo que describen como actos de solidaridad con los palestinos contra Israel en la guerra de Gaza. Estos ataques han perturbado el transporte marítimo mundial y han obligado a las empresas a desviar sus rutas hacia viajes más largos y costosos por el sur de África.

Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a atacar objetivos hutíes en Yemen el mes pasado en represalia por los ataques a la navegación en el mar Rojo, algo que los insurgentes llevan realizando casi de forma diaria desde el pasado 19 de noviembre contra buques comerciales en la región, por donde navega alrededor del 15% del comercio marítimo mundial.

