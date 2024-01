El ministro de Defensa israelí, solo y enfrentado a Netanyahu: "Deja de interferir en mi trabajo"

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien ha dicho de "la manera más clara posible" que "una Autoridad Palestina fuerte es lo mejor para los intereses de seguridad de Israel", se encuentra entre la espada y la pared. La tensión es tal, que le pidió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no perturbara los "asuntos gubernamentales".

El ministro abandonó una reunión del gabinete de seguridad el pasado sábado, tras un enfrentamiento con el asesor de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi. El encontronazo se produjo cuando se prohibió la entrada a su principal asesor, Benny Gantz, ex ministro de defensa y rival político de Netanyahu. Tras el acto de protesta del ministro de Defensa, regresó a la junta pasada una hora, momento en el que se produjo un intercambio verbal de acusaciones entre ambos funcionarios. Además, Gallant denunció la intromisión del primer ministro en sus funciones.

Los legisladores israelíes califican la brecha entre los miembros del gabinete de guerra como "inmadura y peligrosa". Tally Gotliv, miembro de la Knesset en representación del Likud, cuestionó a través de su cuenta de X la fiabilidad del gabinete si "se comportan como niños en el jardín de infantes". Además, calificó el coloquio como "difusión circense de indescriptibles juegos del ego", algo que considera "perjudica a los soldados que exigen, con razón, liderazgo".

Sobre el planteamiento de Gallant sobre el fortalecimiento de la Autoridad Palestina, argumenta que "Hamás está tratando de conectar Gaza con Judea y Cisjordania, y de irritar la zona. Debemos impedir esto por todos los medios y abordar la cuestión de los trabajadores y del dinero", añade.

Lo que defiende el ministro es permitir que los trabajadores palestinos de Cisjordania puedan retornar a Israel para trabajar; así como a los fondos fiscales congelados que Israel recauda para la Autoridad Palestina. Ambas cuestiones han sido temas polémicos sobre la mesa del gabinete desde el inicio de la guerra.

Ante la postura de Netanyahu, "espero que el gobierno acepte la posición de las FDI y del Shin Bet en todo lo que esté relacionado con los trabajadores y el dinero. Diré esto de la manera más clara posible: una Autoridad Palestina fuerte es lo mejor para los intereses de seguridad de Israel".

La imagen de Netanyahu y Gallant ha sido recurrente desde el inicio de la guerra, buscando proyectar un frente unificado en la lucha contra Hamás. Sin mebargo, tras 100 días de conflicto, sus diferencias empiezan a causar factura.

Protesta para pedir la liberación de los rehenes israelíes en Gaza y conmemorar los 100 días del ataque del 7 de octubre por parte de Hamás. Reuters

En marzo de 2023, Gallant fue despedido después de cuestionar públicamente el ritmo de la reforma judicial impulsada por el primer ministro. La marea de críticas sobre la decisión adoptada por Netanyahu, hizo que varias semanas después, en abril le fue devuelto su puesto.

Presión externa

A las tensiones internas se suma la presión social contra el Ejecutivo. Desde hace 100 días unas 136 personas permanecen secuestradas en la Franja de Gaza a manos de Hamás. Una espera demasiado larga a la que el Gobierno israelí debe poner fin, que ha suscitado el reclamo de sus familiares y allegados en una manifestación de 24 horas en Tel Aviv. En las primeras horas se contabilizaron más de 120.000 asistentes.

De los 136 rehenes que quedan en el enclave, se estima que 25 de ellos podrían estar muertos, además de los once cuerpos de cautivos que Israel ha recuperado. "Ya ha pasado mucho tiempo", lamentó Agam Goldstein-Almog, liberada el pasado 26 de noviembre tras 51 días cautiva, y quien leyó una carta dirigida a los rehenes.

La protesta incluyó una retransmisión del presidente francés, Emmanuel Macron, e intervenciones del Embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, o de la expresidenta de la Corte Suprema de Israel, Dorit Beinisch, entre otros.

"Francia no abandona a sus niños. Por ello, las negociaciones para su liberación deben renovarse una y otra vez. No debemos ceder, no debemos rendirnos, nunca, porque no podemos y no aceptaremos ningún sacrificio", afirmó el presidente francés.

La semana pasada trascendió que tanto Israel como Hamás habían declinado una propuesta de acuerdo, presentada por Catar, que incluía la liberación de todos los rehenes a cambio de un alto el fuego permanente.

