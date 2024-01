Israel rechaza el plan de intercambio de rehenes de Qatar por si 'se escapan' los líderes de Hamás

Israel ha completado sus operaciones militares en el norte de la Franja, lo que supone el control total sobre Gaza City, pese a las acciones puntuales de grupos de Hamás en los barrios de Jabalia y Shejaiya. Asimismo, las IDF avanzan en la zona central del enclave, intentando aplacar la resistencia organizada en el campo de refugiados de Bureij antes de lanzarse sobre la ciudad de Deir el Balah, el único foco de Hamás que aún resiste a la ocupación israelí y que se ve ahora mismo completamente rodeada.

En cuanto a la ciudad sureña de Jan Yunís, sigue el avance de este a oeste, aunque ahí las bajas son mayores y de hecho en las últimas semanas, el alto mando israelí ha reforzado sus tropas con unidades venidas del norte. Queda, eso sí, el asalto definitivo al Hospital Nasser y sus inmediaciones, que no acaba de llegar. Los israelíes tienen la esperanza de que Yahyah Sinwar, jefe militar de Hamás en la Franja y el cerebro detrás de las atrocidades del 7 de octubre, esté escondido en esa zona y pueda ser detenido junto a su hermano Mohammed Sinwar, artífice del laberinto de túneles subterráneos que recorre todo Gaza, y a Muhammad Deif, líder de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qasam.

En realidad, más que una esperanza es una especie de última oportunidad. Israel ha buscado a los líderes militares de Hamás -y a los 104 rehenes que aún quedan vivos en sus manos- por toda la Franja: desde Beit Hanun al paso de Rafah. Después de casi tres meses de bombardeos, demolición de túneles y destrucción de todo tipo de infraestructuras, civiles y militares, no ha sido capaz de encontrarlos. Teniendo en cuenta que el tamaño de Gaza en su totalidad es el equivalente al de Móstoles (45 kilómetros cuadrados), es lógico que desde Tel-Aviv piensen que no pueden estar muy lejos.

El enésimo plan de paz rechazado

El cerco a Sinwar es ahora mismo la gran operación militar de Israel en Gaza. Tal vez por eso su nombre se ha utilizado como excusa para rechazar el último plan de paz presentado, esta vez por Qatar. Es cierto que todos estos planes de paz son redundantes, tanto si los avala Egipto como si los propone Qatar como si los insinúa el omnipresente Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken: fin de los bombardeos israelíes, entrada de ayuda humanitaria, tregua prolongada e intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes.

Todo esto con el propósito a medio-largo plazo de trabajar en una solución de dos estados, algo en lo que Blinken lleva meses trabajando, pero que Israel no quiere ni considerar. De entrada, no se fía de los socios árabes de Estados Unidos. Para continuar, nadie ha sabido articular exactamente ese estado palestino en el que convivirían las distintas facciones enfrentadas y nadie ha explicado tampoco cómo la Autoridad Nacional Palestina, encabezada aún por un anciano Mahmoud Abbas, va a volver a hacerse con el control político de Gaza.

No es probable que Qatar deje caer a Hamás así como así, con lo que hay que entender que, aunque no se les nombre directamente, para el emirato, forman parte de la solución, algo que Israel no puede aceptar bajo ningún concepto. El objetivo de Hamás es acabar con Israel y el de Israel acabar con Hamás. No hay términos medios ni parece que eso vaya a cambiar sustituyendo a los líderes. Ni en Tel-Aviv se fían de que Estados Unidos sea capaz de frenar la ayuda de los países árabes a los terroristas… ni los países árabes se fían de que la administración Biden vaya a contener los excesos israelíes. Hasta ahora, desde luego, no lo ha conseguido.

