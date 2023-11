Wissam Abu Zaid, periodista palestino: "Aquí en Gaza, todos esperamos la muerte"

Wissam Abu Zaid, periodista palestino y corresponsal de guerra, vive con su familia en la Franja de Gaza. Desde allí relata a EL ESPAÑOL el día a día infernal de los palestinos tras la respuesta israelí.

Pregunta. Ha transcurrido más de un mes desde la reanudación del conflicto armado entre israelíes y palestinos. ¿Cuál es el día a día de los gazatíes?

Respuesta. (Ruido) Aquí, hay mucha miseria humana. La población gazatí está expuesta a la guerra de exterminio, al genocidio, a bombardeos día y noche por el ocupante israelí.

La verdad es que todo el mundo está esperando la muerte. Cada uno espera su turno de morir, de estar bajo los escombros, de terminar herido o de vivir en la calle sin techo; todas estas opciones pueden darse. La vida cotidiana de los palestinos es muy difícil humanitariamente, las casas se derrumban sobre los niños, mujeres y personas mayores.

Los gazatíes están sin electricidad, sin agua potable, sin comunicación con el extranjero, todo está parado, no nos queda ninguna esperanza salvo las oraciones y pedir a Dios ayuda. Todas las palabras no son suficientes para describir lo que vivimos, ni tan siquiera las imágenes pueden transmitirlo.

Contamos alrededor de 3.000 mártires, víctimas palestinas bajo los escombros, muchos niños fueron enterrados vivos. Además, hay muchos cadáveres de palestinos expuestos en las calles durante días, debido a que las familias no pueden ir a por ellos a causa de la presencia de los tanques israelíes en el noroeste de la Franja de Gaza.

P. Y los niños, ¿cómo viven estos tiempos, siguen teniendo sueños?

R. Los niños están bajo los escombros. Unos en los hospitales y otros desplazados en las escuelas, o en las calles expuestos a todos los riesgos. No, nuestros niños ya no tienen sueños. No hay sueños. Han perdido todo sentido de la infancia, los bombardeos del ejército israelí matan todo esto.

Los niños palestinos se han familiarizado con ver sangre en todas partes, se han acostumbrado a escuchar los misiles y los aviones que bombardean sin tregua. Los adultos estamos viviendo un estado de terror; pues pueden imaginar el estado de los niños. Muchos pequeños han perdido a sus madres y padres, se quedan huérfanos, solos, sin nadie en esta vida. Otros no saben dónde están sus padres, sus familiares, ¡no saben si están vivos o muertos!

P. ¿No van a la escuela?

R. Las escuelas están llenas de niños desplazados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) no puede hacer nada por los niños. No pueden estudiar, las instituciones oficiales no saben si van a continuar con el año escolar o no.

P. En su respuesta, Israel no deja ningún lugar al margen. Bombardea oficinas de ONG, a la prensa, las escuelas y hasta los hospitales. Bombardear un hospital es un acto inédito en la historia de las guerras.

R. En las guerras, los hospitales están siempre en la primera línea para cuidar y salvar la vida de las personas. Lo más horrible de los crímenes es bombardear a un hospital que refugia a los enfermos, a los niños.

Israel ha bombardeado muchos otros hospitales, el Al Maamadani en Gaza no fue un caso aislado. Estamos hablando de Indonesia, Al-Quds, Kamal Adwan, Al Naser, todos estos hospitales fueron el objetivo del ejército israelí, hasta las ambulancias. Los hospitales en Gaza han parado los servicios por falta de combustible. No tienen la capacidad de recibir a los enfermos ni de ofrecer el mínimo servicio. Podemos decir que el sistema sanitario en Gaza está hundido. En cuanto a los enfermos, viven una doble pesadilla. Las personas que requieren hemodiálisis vienen caminando cuatro o cinco horas, o cogen vehículos con animales, para llegar al hospital, y se pelean por quién salva su vida.

P. La noche del viernes 27 de octubre, cuando el ejército israelí decide entrar a Gaza por Tierra y cortar internet…

R. El poder de Tel Aviv intenta mostrar al mundo que él es la víctima y que los palestinos son los malos del cuento, a pesar de que las imágenes muestran todo lo contrario. Los israelíes quieren matar la verdad a toda costa. No permiten a los periodistas extranjeros entrar y cubrir lo que ven, el invasor no quiere que la realidad llegue al mundo. Quiere transmitir y difundir su imagen nada más. Cuando la franja de Gaza está desconectada pasan muchos crímenes horribles. Lo que más lamento es la cobertura mediática que realizan algunos medios internacionales, a pesar de que tienen muchos corresponsales, un arsenal mediático en Gaza.

P. Es periodista y corresponsal de guerra. Trabaja desde 2006 para la televisión argelina oficial y ha cubierto casi todos los conflictos armados desde entonces. ¿Cómo es trabajar en estas circunstancias especiales, bajo las bombas?

R. La situación aquí es muy delicada, como mencioné. Todo el mundo es víctima de la invasión israelí, incluso el personal de la prensa extranjera. Cuando cubres la guerra, encuentras dificultades primero para sobrevivir. Te enfrentas a un gran problema de comunicación con los demás, y de dificultades y obstáculos para llegar a la información. La libertad de circulación y de moverse es otra cuestión, con 400 bombardeos diarios, nos cuesta mucho desplazarnos a las zonas atacadas. Entrevistar a la gente y contar las historias de las víctimas con sus familias no es una tarea sencilla tampoco. Pero, a pesar de todo esto, intentamos hacer visible al mundo lo que Israel intenta constantemente tapar, nuestro objetivo es transmitir al mundo una imagen de la realidad cotidiana de los palestinos en estos tiempos de guerra.

P. Más de 40 periodistas y fotógrafos perdieron la vida, asesinados por el ejército israelí. Ningún otro conflicto en los tiempos modernos ha resultado tan letal para los trabajadores de los medios de comunicación en un período tan corto. ¿Por qué matar a un periodista?

R. Estos asesinatos son un mensaje muy claro por parte de los colonizadores a los periodistas. Nos están diciendo "no narréis nada, no debéis llegar a la información, ni filmar lo que está pasando". El ocupante israelí intenta aterrorizar a los periodistas para que no hablen y transmitan al mundo lo que está pasando, e incluso a los no palestinos. Es una tentativa de asesinar la realidad, la verdad. Ahora, los sionistas pasan a otra etapa, no se contentan con las amenazas a los periodistas, sino que también amenazan a sus familias. Y las amenazas se cumplen.

P. ¿La investigación sobre el asesinato en vivo de Shireen Abu Akleh avanza?

R. Hoy en día, la cuestión no se centra solamente en el asesinato de nuestra difunta compañera Abu Akleh, sino en las decenas de periodistas que fueron el objetivo de Israel con sus familias. De todo el pueblo palestino, víctima de esta ocupación. Pedimos investigar la verdad y justicia sobre todos los periodistas asesinados, sobre todas las víctimas en Gaza y en Cisjordania. Exigimos una voluntad internacional para llevar una investigación por los crímenes que se cometieron y se siguen cometiendo contra el pueblo palestino. Por el momento no hay investigaciones, desafortunadamente. Israel intenta, y desde hace mucho tiempo, retrasar el proceso de investigación que puede condenar al ejército invasor.

P. ¿Piensa que Hamás ha cometido un error atacando a Israel? Según algunas opiniones, es el pueblo palestino el que paga el precio del ataque del 7 de octubre.

R. El conflicto necesita una solución política verdadera, establecer un estado palestino independiente, un estado para los palestinos con las fronteras del 4 de junio de 1967. Lo que estamos viviendo hoy, de desastre total, no es nada más que el rechazo por parte de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos y de ciertos organismos internacionales, a la existencia de un Estado palestino. Olvidar la posibilidad de establecer un estado palestino independiente, la ausencia de una solución política seria, es el origen de facciones, milicias y grupos armados que defienden al pueblo palestino con lo que tengan y como pueden. Si hubiéramos aplicado los acuerdos de Oslo en 1994, no estaríamos en esta situación hoy. Y la que no quiere cumplir su parte del contrato es Israel. Se olvidaron del tema, pero después de lo que pasa y sigue pasando desde hace un mes, parece que Biden y Blinken se acordaron del asunto.

P. ¿Se sabe algo de los rehenes israelíes capturados por Hamás? ¿Tiene información sobre cómo viven los secuestrados?

R. La verdad es que no tenemos información sobre cómo viven los rehenes. Pero, según los videos publicados es que van bien, y los heridos -de los bombardeos israelíes- y personas mayores gozan de asistencia médica. Por lo que yo sé, Hamás intenta preservar y cuidar la vida de los rehenes israelíes, pero con los bombardeos israelíes esto no va a ser posible 100%. Según Hamás, los bombardeos israelíes mataron a alrededor de 60 rehenes. Y 23 rehenes israelíes están bajo los escombros, nadie puede sacarlos de allí, ni el grupo que los detuvo, ni los palestinos. Quizás están muertos, asesinados junto a los gazatíes.

P. Por otra parte, los detenidos palestinos están en las cárceles israelíes. ¿Cuál es su realidad?

R. Desde hace muchos años, los detenidos palestinos están sufriendo los estragos en las cárceles del enemigo israelí. Están sometidos a un castigo colectivo y a presiones horribles. Israel los encierra en celdas individuales, les prohíbe las visitas familiares, muchos están detenidos sin cargos, algunos hacen huelgas de hambre muy severas durante meses, y otros están condenados a pena de muerte. En Cisjordania, los palestinos no viven tranquilamente. Hemos presenciado en toda la zona allanamientos de morada diarios y nocturnos acusando a los palestinos de provocar problemas, de participar en incitaciones, etc.

P. ¿Esta guerra va a durar mucho?

R. No, no lo pienso. Unos pocos meses quizás, pero no más. Israel mismo no quiere, no le conviene quedarse mucho tiempo en la Franja de Gaza. Las soluciones se imponen. Erradicar a Hamás o no, la guerra debe parar. Como sabemos, las guerras siempre llevan tiempo en acción y reacción, un periodo para diferentes mediaciones y presiones internacionales.

En nuestro caso, las imágenes de civiles asesinados en Gaza pueden presionar a los colonos para decretar el alto el fuego o llegar a una tregua breve por lo menos, unas horas quizás, que permita a la gente respirar de los bombardeos continuos, para que puedan resistir… Es importante también dejar pasar la ayuda humanitaria.

P. ¿Cuáles son los escenarios de esta guerra? ¿Qué puede pasar en los próximos días, semanas?

R. La guerra durará aún unos meses. Con la evolución de las mediaciones, quizás habrá concesiones por ambas partes. Israel liberará a un número limitado de detenidos palestinos. No creo que vayan a vaciar las cárceles porque para los palestinos, después de todo sacrificio, habrá unas recompensas. Existirán sin duda otras iniciativas para posicionar a la autoridad palestina en la escena e implicarse en lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero esto, necesita mucho esfuerzo político y negociación. Se trata, por ejemplo, de organizar elecciones, otorgar muchas prerrogativas a la autoridad palestina, no permitir al ejército del invasor pisar Gaza otra vez.

El peor escenario sería el asesinato de todos los rehenes. Esto puede ser una pesadilla para el ejército israelí y para toda la sociedad israelí, que ocupa las plazas públicas diariamente para pedir la liberación de los rehenes capturados por la resistencia palestina.

P. ¿Qué piensan los palestinos de los árabes? ¿Están decepcionados, enfadados, se sienten solos o abandonados?

R. Los palestinos siempre cuentan con sus semejantes, los árabes, y sobre todo en las zonas fronterizas de la Franja de Gaza, donde la gente hizo lo que pudo para ayudar. El palestino está al tanto de las presiones a las que están sometidos los países árabes por Occidente, Estados Unidos específicamente. Los palestinos cuentan con los árabes por supuesto, pero esto es relativo. A pesar de la ayuda humanitaria que llega de todos los países árabes, del apoyo y la solidaridad que recibimos, los palestinos esperábamos más. Intentamos apelar a los países de la región para que presionen a Israel con el fin de poner fin a la guerra.

P. ¿Qué mensaje enviaría a la comunidad internacional desde Gaza?

R. (Muy emocionado) Mi grito es: paren la guerra con toda su fuerza, su fuerza diplomática. El resto del mundo no vive como nosotros. Nosotros estamos debajo de los escombros, no estamos vivos, sino que sobrevivimos, estamos muertos ya antes de que lleguen los aviones, los barcos o los tanques israelíes para matarnos. Pido a la comunidad internacional que llamen al alto el fuego, a poner fin al gran desastre, al genocidio, a la guerra étnica que asesina a la mujer, al niño, a la persona mayor, al enfermo... Todo el mundo está muriendo aquí de manera muy lenta. Espero que paren la guerra lo más rápidamente posible.

