"Mi abuelo no sobrevivió a Auschwitz para atacar Gaza": judíos antisionistas condenan los bombardeos

Israel y Palestina viven la peor escalada de violencia de los últimos años. Ocho días de ataques continuos por parte de un lado y del otro. El movimiento islamista Hamás (considerado organización terorista por parte de Israel, Estados Unidos y muchos otros países) lanza misiles desde Gaza contra sus vecinos judíos y desde Israel responden bombardeando la Franja.

Sin embargo, el detonante de esta ofensiva difiere en esta ocasión de enfrentamientos anteriores: el aumento de la tensión tiene su origen en Jerusalén, donde han confluido una serie de factores y movilizaciones que han reabierto las causas del conflicto.

La extensión de las protestas a las comunidades árabes en Israel, de origen palestino; los enfrentamientos entre civiles; y el foco puesto en la movilización del barrio jerosolimitano de Sheik Jarrah por el posible desalojo de familias palestinas en favor de colonos judíos pusieron de manifiesto la existencia de estas nuevas dinámicas en el estallido de la violencia.

Ocho días después de que se encendiera la mecha el mundo entero ha vuelto a posar sus ojos en Oriente Próximo. Y no es una forma de hablar: el presidente de EEUU, Joe Biden, se ha implicado personalmente y ha establecido contacto telefónico tanto con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, como con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. La Unión Europea (UE) ha abogado estos días por el alto el fuego. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este domingo de urgencia ante el temor de que la contienda pueda implicar a otros países y el conflicto acabe por desestabilizar la región, con el agravante añadido de la situación pandémica.

La intensidad de los ataques, con más de 3.300 misiles lanzados por Hamás desde el pasado lunes, y los casi 200 muertos de estos últimos ocho días (entre ellos mujeres y niños), no sólo han provocado la condena de varios Estados, también han hecho que miles de personas hayan salido a la calle en distintas partes del mundo para manifestarse contra los bombardeos de Israel en Gaza como mecanismo de defensa. Ha habido protestas multitudinarias en Londres, París, Berlín, Nueva York...

Y entre quienes protestan hay un grupo singular: judíos antisionistas que han salido a la calle para condenar los bombardeos. "Mi abuelo no sobrevivió a Auschwitz para bombardear Gaza". Esa es la imagen más icónica que han dejado las marchas de este pasado domingo en Brooklyn. El cartel lo sostenía frente a la cámara Andréa Becker, una estudiante de la Universidad de Nueva York que está estudiando el doctorado.

Andréa Becker en una manifestación en Brooklyn el pasado fin de semana. Andy Ratto

"Esta foto está circulando, pero admito que este es mi primer evento antisionista", escribía Andréa en Twitter. Una mujer que se define como "feminista médico-sociológica". Reconoce que no es la única judía a la que le aterra defender sus valores. "He tenido miedo de lo que dirían otros judíos y de lo que pensaría mi familia", señala. "Pero es verdad. Mi abuelo no sobrevivió a Auschwitz para bombardear Gaza", que es el mensaje que se aprecia en su cartel y cuya historia relata a EL ESPAÑOL.

Andréa explica que al acudir a una marcha antisionista pensaba que se iba a encontrar con un potente ambiente antisemita y que la gente la odiaría por el hecho de ser judía. Sin embargo pronto se dio cuenta de que todo es "como en cualquier otra protesta, la gente está feliz de compartir cosas con otras personas y de sentir que hay solidaridad. No se trata de odiar a los judíos, se trata de desear un mundo mejor".

"Como judía de México he visto cómo el trauma del Holocausto y la sensación de sentirte extranjero en tu propio país te lleva a aferrarte al sionismo como si fuera un bote salvavidas. Da miedo comprender que tu libertad simbólica está enraizada en la violencia", afirma. "Estoy cansada de que se destruyan hogares y familias en mi nombre", sentencia.

Para Andréa declararse antisionista no ha sido fácil. "Salir del armario y confesar a mis padres que soy antisionista fue cien veces más aterrador que contarles que soy homosexual".