El papa León XIV reza el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico este domingo tras su operación de pulmón. Reuters

El Papa cancela su visita a Asís pese a que el Vaticano informa de que evoluciona bien tras ser operado de cáncer de pulmón

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Papa León XIV ha cancelado su visita a Asís del 27 de octubre por recomendación médica para evitar el vuelo en helicóptero tras su reciente cirugía. Los exámenes médicos muestran una excelente evolución de su operación de cáncer de pulmón y confirman que no necesitará ningún tratamiento adicional. El Pontífice enviará un mensaje al evento sobre la paz y mantendrá su agenda habitual, incluyendo su próximo viaje a Latinoamérica en noviembre.

El Papa León XIV ha cancelado el viaje previsto a la ciudad italiana de Asís el 27 de octubre para evitar el vuelo en helicóptero, a pesar de los resultados médicos positivos tras su reciente cirugía de cáncer de pulmón.

Así lo ha anunciado el Vaticano este viernes, según ha publicado la agencia Reuters. La Santa Sede ha informado de que el Sumo Pontífice se había sometido a un examen de tórax que mostró una excelente evolución después de la intervención.

Sin embargo, los médicos le han desaconsejado realizar dicho viaje.

En un parte médico difundido por el Vaticano y recogido por Efe de su doctor personal, Luigi Carbone, y el cirujano que le operó, Stefano Margaritora, se explica que, a pesar de la óptima evolución, "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención", se ha "considerado oportuno desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre".

La oficina de prensa vaticana ha detallado después que "para facilitar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió y siguiendo el consejo de sus médicos, el Papa no podría asistir al encuentro previsto bajo el nombre 'Paz desarmada y desarmante' el próximo martes.

El evento era una conmemoración del 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

La nota explica que el pontífice "enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados que estarán presentes, con la convicción de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflicto".

"Ningún tratamiento adicional"

En cuanto a la evolución del cáncer de pulmón del que ha sido diagnosticado y por el que tuvo que someterse a una operación, esta misma semana se comunicó que el Papa "no necesitará ningún tratamiento adicional", según confirmaron los exámenes histológicos definitivos.

Los médicos precisaron que las pruebas confirman que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón, que la enfermedad se encontraba "localizada" y que "una evaluación oncológica posterior dilucidaba que no era necesario ningún tratamiento adicional".

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el Papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice ha recuperado su agenda habitual y celebró el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió en papamóvil.

Mientras, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco. Se trata de una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en la que está previsto también un viaje en helicóptero.