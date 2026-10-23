Imagen de archivo de un coche de la Policía francesa. Gerard Bottino Europa Press

Un hombre dispara desde un coche en un suburbio de París y deja un muerto y cuatro heridos antes de ser detenido

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre ha matado a una persona y ha herido a cuatro tras disparar con un arma automática desde un coche en el suburbio parisino de Yvelines. Entre los heridos se encuentra una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, cuyo estado ha sido estabilizado. El agresor, un hombre de 38 años identificado como Kevin, disparó al azar en Trappes y La Verrière antes de ser detenido por la policía. La Fiscalía Antiterrorista ha asumido la investigación del ataque por considerarlo una tentativa de asesinato basada en la etnia, procedencia o religión de las víctimas.

Un hombre ha abierto fuego con un arma automática desde un coche mientras circulaba por el suburbio parisino de Yvelines, alcanzando a varios transeúntes en las localidades de Trappes y La Verrière.

El incidente ha ocurrido a las 10.30H hora local y hay al menos cinco víctimas. Una habría fallecido por los disparos y las cuatro otras se encontrarían heridas de diversa consideración.

La Fiscalía Antiterrorista confirma que ha abierto una investigación sobre el caso considerándolo un incidente "relacionado con terrorismo", en base a la "tentativa de asesinato contra miembros de una comunidad en base a su etnia, procedencia o religión".

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, ha publicado un comunicado sobre el incidente: "Este viernes por la mañana, un individuo ha disparado desde su vehículo sobre varias personas que se cruzaron en su camino".

"Deploramos el fallecimiento de una de las víctimas. El presunto autor de los disparos ya ha sido detenido por las Fuerzas de Seguridad", explica el primer edil, antes de presentar sus condolencias a las familias de las víctimas.

En declaraciones a BFMTV, Rabeh ha asegurado que el tirador "disparaba al azar y pretendía cometer una masacre". Asegura que varios coches y establecimientos fueron alcanzados, incluida una gasolinera.

El fallecido y al menos otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, pertenecen a minorías raciales , precisa.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 4 VICTIMES après qu’un homme a OUVERT LE FEU avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. L’individu a tiré à de multiples reprises, à différents endroits, avant d’être interpellé par la police. Un important dispositif de police et de secours est déployé sur place. (Source : Actu17) — Bastion (@BastionMediaFR) October 23, 2026

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, también explicó que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

También contó que el detenido en Coignières, otra localidad próxima, es un hombre que ha sido identificado como Kevin. Es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento, y tendría 38 años. Las fuerzas del orden están verificando si tenía antecedentes.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha confirmado que " el conjunto de los medios de las Fuerzas de Seguridad y de la Autoridad Judicial se encuentran plenamente movilizadas", y las fuerzas antiterroristas nacionales están preparadas para intervenir.