Zelenski se reúne en Oslo con el enviado especial de Trump para deshacer las concesiones de la Casa Blanca a Putin

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LO ESENCIAL Las claves Volodímir Zelenski se reúne en Oslo con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, para reconducir las relaciones entre Kiev y Washington. El encuentro busca revertir las recientes decisiones de la Casa Blanca, como la compra de diésel ruso, el levantamiento parcial de sanciones y el cese del intercambio de inteligencia. La reunión fue organizada por el primer ministro noruego y el presidente finlandés, y cuenta con la participación por videoconferencia de Jared Kushner. Previo al encuentro, Zelenski mantuvo una audiencia con el rey Haakon VIII de Noruega para tratar el retorno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia.

Volodímir Zelenski permanece este martes reunido en Oslo con Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, en un intento por reconducir sus relaciones con Estados Unidos después de que el inquilino de la Casa Blanca decidiera comprar diésel ruso, levantar parte de las sanciones a Rusia y dejar de compartir información de inteligencia con Kiev.

Ayer mismo, Trump declaró ante la prensa que, "sinceramente, Rusia se ha portado bien con Ucrania". Su actitud ha levantado ampollas entre los legisladores republicanos, que han visto cómo el presidente pausó la entrada en vigor del último paquete de sanciones contra Moscú diseñado antes de morir por el senador Lindsey Graham, uno de los suyos.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, organizaron la conversación crucial para el futuro de Europa de este martes, en la que también estará presente el yerno de Trump, Jared Kushner, que intervendrá por videoconferencia.

Volodímir Zelenski abraza a Steve Witkoff junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, en Oslo. Heiko Junge Reuters

Antes del cara a cara con Witkoff, Zelenski tuvo una audiencia con el rey Haakon VIII de Noruega, con quien discutió el regreso de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. "Agradezco a Noruega por estar al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano durante este momento difícil", escribió en la red social X.

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