El Papa León XIV y su médico, Luigi Carbone, a su llegada al Hospital Gemelli. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El Papa León XIV ha comenzado la rehabilitación tras haber sido operado de cáncer de pulmón y ya camina según el Vaticano

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LO ESENCIAL Las claves La recuperación del Papa León XIV tras su cirugía de tumor pulmonar avanza según lo previsto, habiendo comenzado ya a caminar y comer con normalidad. Los análisis postoperatorios y la radiografía de tórax muestran resultados normales, mientras el Pontífice se somete a fisioterapia respiratoria. El Pontífice fue operado con éxito para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectársele un adenocarcinoma en una revisión de rutina. A pesar de que su viaje a Latinoamérica sigue en pie, las fechas de la gira por Perú, Uruguay y Argentina podrían modificarse según su tiempo de recuperación.

La recuperación del Papa León XIV tras su cirugía pulmonar avanza según lo previsto y ha comenzado a caminar por su habitación de hospital y a comer con normalidad, ha informado el Vaticano este miércoles.

Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados el miércoles mostraron resultados postoperatorios normales, señaló la Santa Sede, añadiendo que el pontífice, de 71 años, se ha sometido a fisioterapia respiratoria.

El Papa fue operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida.

Lna intervención duró unos 90 minutos y se desarrolló con éxito. El Pontífice se despertó con normalidad y se espera que esté en torno a una semana en el hospital recuperándose.

La intervención estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV realizó este martes su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio Papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

Fuentes de la Santa Sede indicaron el lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina".

Cambios a su gira por Latinoamérica

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

León XIV sugirió que la gira va a continuar en pie. Sin embargo, la presidenta peruana Keiko Fujimori ha anunciado que la recuperación del Pontífice llevará "semanas", por lo que las fechas de la visita pueden variar.

El Santo Padre mandó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

"Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado", apreciaba.

"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", ha asegurado el pontífice.

Y, es que, León XIV ha sido el primer papa estadounidense de la historia, pero cuenta con un profundo vínculo con América Latina. El pontífice tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015 después de realizar labores como misionero y llegar a ser obispo en el país andino.